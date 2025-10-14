হোম > সারা দেশ > সিলেট

নিখোঁজের ৫ দিন পর জেলের মরদেহ উদ্ধার

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি

বিপ্লব বিশ্বাস। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে কুশিয়ারা নদীতে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হওয়ার পাঁচ দিন পর বিপ্লব বিশ্বাস (৩৩) নামের এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের বাগময়না এলাকার কুশিয়ারা নদী থেকে ওই জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বিপ্লব রানীগঞ্জ ইউনিয়নের রানীনগর গ্রামের ধীরেন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজ ইমতিয়াজ ভূঞা বলেন, পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে কুশিয়ারা নদীর রানীগঞ্জ খেয়াঘাট এলাকায় নৌকায় একা বসে বড়শি দিয়ে মাছ ধরছিলেন বিপ্লব বিশ্বাস। এ সময় ঝড়বৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে বজ্রপাতে নৌকা থেকে পড়ে যান তিনি। এর পর থেকে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাঁচ দিন পর সোমবার রাতে ওই জেলের ভাসমান মরদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা।

