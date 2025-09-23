সিলেটে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ৯ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর গতকাল সোমবার শিশুর মা বাদী হয়ে কোম্পানীগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
স্থানীয়রা জানায়, তাঁদের বাড়ি কোম্পানীগঞ্জের পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়নে।
মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৬ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার দিকে প্রতিবেশী অজি উদ্দিন (৩৫) রহমতনগরে তাঁর নিজের দোকানে ডেকে নিয়ে হাত-পা, মুখ বেঁধে শিশুটিকে ধর্ষণ করেন। একপর্যায়ে শিশুটির চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে।
শিশুটিকে চিকিৎসা ও শারীরিক পরীক্ষার জন্য সিলেটের এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়। এরপর গতকাল থানায় এসে মামলা করেন ভিকটিমের মা।
কোম্পানীগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুজন কুমার কর্মকার জানান, ‘শিশুটির মা বাদী হয়ে গতকাল থানায় একটি মামলা করেছেন। অভিযুক্তকে পুলিশ খুঁজছে।