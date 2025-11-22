সিলেটে ৬ হাজার কেজি ভারতীয় পেঁয়াজসহ আটক ১

সিলেটে প্রায় ছয় হাজার কেজি ভারতীয় পেঁয়াজসহ একজনকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
আটককৃত ইমান আলী (৪০) জামালপুরের ইসলামপুরের আগুনের চরের সায়েদ জামানের ছেলে।
পুলিশ জানায়, গতকাল শুক্রবার বিকেলে সিলেটের শাহপরান (রহ.) থানাধীন বটেশ্বর সিনেমা হলের বিপরীতে আইবি কমপ্লেক্স ভবনের সামনে পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে একটি ট্রাকে ১১৮ বস্তায় ৫ হাজার ৯০০ কেজি অবৈধ ভারতীয় পেঁয়াজসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। পেঁয়াজগুলোর আনুমানিক বাজারমূল্য ৫ লাখ ১ হাজার ৫০০ টাকা। এ সময় ওই ট্রাকটি আটক করে জব্দ করা হয়।
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় শাহপরান (রহ.) থানায় মামলা দায়ের করে আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।