ট্রেন লাইনচ্যুতির ঘটনায় ২ কর্মকর্তা বরখাস্ত, পৃথক তদন্ত কমিটি

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটে ট্রেন লাইনচ্যুতির ঘটনায় রেলওয়ের দুই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া ঘটনার তদন্তে জেলা প্রশাসন ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ পৃথক দুটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

বরখাস্ত ব্যক্তিরা হলেন উদয়ন এক্সপ্রেসের লোকোমাস্টার মো. ইলিয়াস ও সহকারী লোকোমাস্টার জহিরুল ইসলাম নোমান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার মো. নুরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দায়িত্বে অবহেলার কারণে দুই কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আর বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তাকে প্রধান করে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে

এর আগে মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রাম থেকে সিলেট অভিমুখী উদয়ন এক্সপ্রেস ফেঞ্চুগঞ্জের মোগলাবাজার স্টেশনে ইঞ্জিনসহ বেশ কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে সারা দেশের সঙ্গে সিলেটের রেলযোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ৩ ঘণ্টা পরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সিলেটে ট্রেন লাইনচ্যুত, ৩ ঘণ্টা চলাচল বন্ধ

পরে দায়িত্বে অবহেলার কারণে উদয়ন এক্সপ্রেসের দুই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। আর এ ঘটনার তদন্তে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ চার সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং সিলেটের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন সদস্যবিশিষ্ট আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। দুটো কমিটিকেই তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারোয়ার আলম। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, দুর্ঘটনার কারণ উদ্‌ঘাটনে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

