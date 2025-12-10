সিলেট বিভাগে ৩ প্রবাসী, ১ ব্যবসায়ী ও ১ শিক্ষার্থীকে প্রার্থী করল এনসিপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এতে সিলেট বিভাগের ১৯টির মধ্যে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের তিনজন প্রবাসফেরত, অন্য দুজনের একজন ব্যবসায়ী ও অপরজন ছাত্র। তাঁরা দলটির নির্বাচনী প্রতীক শাপলা কলি নিয়ে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এসব আসনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
সিলেট-১ (সদর-নগর) আসন
এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেট বিভাগ) এহতেশাম হক। সিলেট নগরে বেড়ে ওঠা এহতেশাম হক দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটি সংগঠক, রাজনৈতিক কর্মী ও গবেষক হিসেবে দেশ-বিদেশে কাজ করছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের লন্ডনে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নির্বাচিত কাউন্সিলর ছিলেন। এ সময় তিনি হাউজিং ও রিজেনারেশন সাবকমিটির চেয়ারম্যান এবং লাইসেন্সিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি লেবার গ্রুপের নির্বাচিত মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস অফিসার ছিলেন।
মনোনয়নপ্রাপ্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এহতেশাম হক বলেন, ‘সিলেট-১ আসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমাকে প্রার্থী করায় দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারে সিলেটবাসীর হিস্যা আদায়ে জোড়ালো ভূমিকা রাখব। আমার ইশতেহারে বিস্তারিত থাকবে, প্রিয় সিলেট-১-এর সর্বস্তরের মানুষের প্রতি অনুরোধ—সেটি যেন তাঁরা দেখেন।’
সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও নগরের ৬টি ওয়ার্ড) আসন
এই আসনে শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য ব্যারিস্টার নুরুল হুদা জুনেদ। তিনি জানান, ২০১৮ সালে শেখ হাসিনা সরকারের নিপীড়ন-হয়রানিমূলক মামলার পরে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দেশে এসে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। বর্তমানে তিনি দেশে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত।
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ব্যারিস্টার জুনেদ বলেন, ‘অভ্যুত্থানের শক্তি আমাকে প্রার্থী করেছে, সেটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের। পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা এসেছি, ইনশা আল্লাহ পরিবর্তনই হবে।’
সিলেট-৪ (কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর) আসন
এই আসনে এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী প্রকৌশলী মো. রাশেল উল আলম। তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাস করি। সেখানকার হেজ ফান্ডের একটি কোম্পানির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করি। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে এসেছি।’
মনোনয়নপ্রাপ্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাশেল বলেন, ‘প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরপুর কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুরের পরিবেশ রক্ষা করে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে কাজ করছি। বিশেষ করে, বেকার সমস্যা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চাই।’
মৌলভীবাজার-৪ (শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ) আসন
এই আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন দলের যুগ্ম সদস্যসচিব ও সিলেট অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রীতম দাশ। বর্তমানে ট্যুরিজম ব্যবসায় জড়িত এই নেতা ২০২২ সালে চা-শ্রমিকদের আন্দোলনে হামলার শিকার হন।
দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রীতম বলেন, ‘চা-শ্রমিকসহ এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং যৌক্তিক দাবিদাওয়া পূরণের জন্য রাজনীতিতে এসেছি। শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জবাসী পাশে থাকলে আমাদের ন্যায্য হিস্যায় কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সাহস পাবে না।’
হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসন
এই আসনে দলের কেন্দ্রীয় সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) ও হবিগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সমন্বয়কারী নাহিদ উদ্দিন তারেক শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন। তারেক বর্তমানে ঢাকা কলেজে মাস্টার্সে পড়াশোনা করছেন।
দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তারেক বলেন, ‘রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার একমাত্র এবং কেবলমাত্র ইচ্ছা আমার জন্মস্থানের সেবায় কাজ করা। মহান রাব্বুল আলামিন আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসন থেকে এনসিপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আমাকে প্রাথমিকভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। চুনারুঘাট-মাধবপুরবাসীর পূর্ণ সমর্থন, সহযোগিতা ও দোয়া প্রত্যাশা করছি।’