হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

সিলেট প্রতিনিধি

ফাইল ছবি

মেরামত ও সংরক্ষণকাজের জন্য সিলেট নগরীর বেশ কয়েকটি এলাকায় আগামী শনিবার (২৯ নভেম্বর) ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না। শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এলাকাগুলোয় বিদ্যুৎ থাকবে না।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) সিলেটের বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সোবহানীঘাট ফিডারের আওতাধীন চালিবন্দর, কাস্টঘর, সোবাহনাীঘাট, বিশ্বরোড, জেলগেট, বন্দররোড ও আশপাশের এলাকা এবং রায়নগর ফিডারের আওতাধীন সোনারপাড়া, মজুমদারপাড়া, দর্জিপাড়া, পূর্ব মিরাবাজার, খারপাড়া ও আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে না।

কাজ শেষ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ দেওয়া হবে এবং গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে বিউবো।

সম্পর্কিত

কুশিয়ারা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, ৫ শ্রমিকের কারাদণ্ড

শ্রীমঙ্গলে ২০ কেজি ওজনের অজগর সাপ উদ্ধার

গণশুনানির উদ্দেশ্য সরকারি সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করা: দুদক চেয়ারম্যান

সিলেট সীমান্তে বাংলাদেশি যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার

নির্বাচনী হলফনামায় দেশি-বিদেশি সম্পদের বিবরণ দিতে হবে: দুদক চেয়ারম্যান

হবিগঞ্জে ৬০ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ১

সিলেটে ৬ হাজার কেজি ভারতীয় পেঁয়াজসহ আটক ১

সিলেটে আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ড

কৈলাশটিলায় বন্ধ থাকা কূপে ৬ বছর পর গ্যাসের সন্ধান

রাস্তার পাশে প্রস্রাব করার প্রতিবাদ করায় বিএনপি নেতাকে হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা