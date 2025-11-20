হোম > সারা দেশ > সিলেট

কৈলাশটিলায় বন্ধ থাকা কূপে ৬ বছর পর গ্যাসের সন্ধান

সিলেট প্রতিনিধি

ফাইল ছবি

সিলেটের কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডের ১ নম্বর কূপ ছয় বছর বন্ধ থাকার পরে নতুন একটি স্তরে গ্যাসের সন্ধান মিলেছে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকাল থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে এ তথ্য জানা যায়।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডের কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২ নম্বর কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্পের উপমহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ২০১৯ সালের মার্চ মাস থেকে এই কূপটি বন্ধ ছিল। পরে এখন এখানে পুনরায় গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে এখান থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হবে। এখান থেকে প্রতিদিন ৫০ লাখ ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। আগামী ১০ বছর এভাবে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জানা গেছে, ১৯৬১ সালে এই কূপটি খনন করা হয়। আর আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৮৩ সাল থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। ২০১৯ সাল পর্যন্ত চারটি স্তর থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হয়। ছয় বছর পর গত জুলাই মাসে এই কূপের পঞ্চম স্তরে গ্যাস মজুতের ধারণা করে ৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়ার্কওভার প্রকল্প হাতে নেয় সিলেট গ্যাস ফিল্ড। অবশেষে সফলতাও আসে। এলএনজি আমদানি মূল্য হিসাবে প্রতিদিন সাশ্রয় হবে প্রায় এক কোটি টাকা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। সেই হিসাবে মাত্র ৭৩ দিনেই পুরো প্রকল্প ব্যয়ের সমপরিমাণ টাকার গ্যাস পাওয়া যাবে।

সম্পর্কিত

রাস্তার পাশে প্রস্রাব করার প্রতিবাদ করায় বিএনপি নেতাকে হত্যা

হবিগঞ্জে র‌্যাবের অভিযানে ভুয়া নারী চিকিৎসক আটক

সিলেটে নাশকতার মামলায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

১০ ডিসেম্বরের মধ্যে শাকসু নির্বাচন ও শীতকালীন ছুটি পেছানোর দাবিতে বিক্ষোভ

ডোপ টেস্ট ছাড়া প্রার্থী হওয়া যাবে না শাকসু নির্বাচনে

সিলেটে মধ্যরাতে গাড়ির গ্যারেজে আগুন

শাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট ১৭ ডিসেম্বর

সিলেটে মধ্যরাতে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ও বাসে আগুন

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্রলীগ নেতা কারাগারে

সিলেটে মেডিকেল ছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা