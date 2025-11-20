কৈলাশটিলায় বন্ধ থাকা কূপে ৬ বছর পর গ্যাসের সন্ধান

সিলেটের কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডের ১ নম্বর কূপ ছয় বছর বন্ধ থাকার পরে নতুন একটি স্তরে গ্যাসের সন্ধান মিলেছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকাল থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে এ তথ্য জানা যায়।
সিলেট গ্যাস ফিল্ডের কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২ নম্বর কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্পের উপমহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, ২০১৯ সালের মার্চ মাস থেকে এই কূপটি বন্ধ ছিল। পরে এখন এখানে পুনরায় গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে এখান থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হবে। এখান থেকে প্রতিদিন ৫০ লাখ ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। আগামী ১০ বছর এভাবে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
জানা গেছে, ১৯৬১ সালে এই কূপটি খনন করা হয়। আর আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৮৩ সাল থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। ২০১৯ সাল পর্যন্ত চারটি স্তর থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হয়। ছয় বছর পর গত জুলাই মাসে এই কূপের পঞ্চম স্তরে গ্যাস মজুতের ধারণা করে ৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়ার্কওভার প্রকল্প হাতে নেয় সিলেট গ্যাস ফিল্ড। অবশেষে সফলতাও আসে। এলএনজি আমদানি মূল্য হিসাবে প্রতিদিন সাশ্রয় হবে প্রায় এক কোটি টাকা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। সেই হিসাবে মাত্র ৭৩ দিনেই পুরো প্রকল্প ব্যয়ের সমপরিমাণ টাকার গ্যাস পাওয়া যাবে।