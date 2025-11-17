সিলেটে মধ্যরাতে গাড়ির গ্যারেজে আগুন

সিলেট নগরের পাঠানটুলা এলাকার একটি গাড়ির গ্যারেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে তাৎক্ষণিক আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। রোববার (১৬ নভেম্বর) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে পাঠানটুলা এলাকার নবাবী মসজিদ সংলগ্ন একটি গাড়ির গ্যারেজে এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে রাত ১টা ৪০ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের ৮টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
রাত ৩টায় আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট বিভাগের উপপরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ভূঞা।
তিনি বলেন, ‘আমরা গ্যারেজের ভেতরেই আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই। ওখানে প্রায় ১০ টি গাড়ি ও ২-৪ টি মোটরসাইকেল ছিল সম্ভবত। তদন্ত শেষে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানানো হবে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনই নির্ণয় করা যায়নি।’