হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে মধ্যরাতে গাড়ির গ্যারেজে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

পাঠানটুলা এলাকার নবাবী মসজিদ সংলগ্ন একটি গাড়ির গ্যারেজে গতকাল দিবাগত রাতে আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেট নগরের পাঠানটুলা এলাকার একটি গাড়ির গ্যারেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে তাৎক্ষণিক আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। রোববার (১৬ নভেম্বর) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে পাঠানটুলা এলাকার নবাবী মসজিদ সংলগ্ন একটি গাড়ির গ্যারেজে এ ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে রাত ১টা ৪০ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের ৮টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

রাত ৩টায় আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট বিভাগের উপপরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ভূঞা।

তিনি বলেন, ‘আমরা গ্যারেজের ভেতরেই আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই। ওখানে প্রায় ১০ টি গাড়ি ও ২-৪ টি মোটরসাইকেল ছিল সম্ভবত। তদন্ত শেষে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানানো হবে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনই নির্ণয় করা যায়নি।’

সম্পর্কিত

শাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট ১৭ ডিসেম্বর

সিলেটে মধ্যরাতে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ও বাসে আগুন

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্রলীগ নেতা কারাগারে

সিলেটে মেডিকেল ছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

শাকসু নির্বাচন: ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোট চান শিক্ষার্থীরা, উপ-উপাচার্যের আশ্বাস

সিলেটে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা: তদন্ত শেষ হয়নি ১৪৫ মামলার একটিরও

শাকসুর ভোট গ্রহণ ১৭ ডিসেম্বর

সিলেটে হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

নাশকতার চেষ্টা করলে জনগণ বাসাবাড়ি থেকে ধরে এনে জেলে ভরবে: জামায়াত নেতা

৪৯তম বিসিএস: মধ্যনগরের গর্ব খাদিজা সর্বকনিষ্ঠ ও অলি উল্লাহ গণিতে ক্যাডার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা