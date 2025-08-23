হোম > সারা দেশ > সিলেট

সুনামগঞ্জে নৌকাডুবিতে দুজন নিখোঁজ

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা

নৌকাডুবিতে নিখোঁজ দুজন। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় নৌকাডুবিতে শিশুসহ দুজন নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরের দিকে উপজেলার ধারাম হাওরে এ ঘটনা ঘটে। ধর্মপাশা ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মো. লিয়াকত আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিখোঁজ শামসুদ্দিন (৫৫) সদর ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মৃত চান মিয়ার ছেলে। অপরজন একই ইউনিয়নের কান্দাপাড়া গ্রামের বাবুল মিয়ার মেয়ে নুসরাত (৭)।

জানা যায়, আজ বেলা ১১টার দিকে ধর্মপাশা উপজেলার সদর ইউনিয়নের কান্দাপাড়া গ্রাম থেকে জয়শ্রী ইউনিয়নের মহেশপুরের উদ্দেশে রওয়ানা দেন তাঁরা। নৌকায় সাতজন যাত্রী ছিল। ঝোড়ো আবহাওয়ার কবলে পড়ে নৌকাটি ধারাম হাওরে ডুবে যায়। এ সময় চালকসহ পাঁচজনকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে। এঁদের মধ্যে মুমূর্ষু দুজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ধর্মপাশা ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মো. লিয়াকত আলী বলেন, ময়মনসিংহ থেকে আসা ডুবুরি দল নিখোঁজ দুজনকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নিখোঁজ দুজনের কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

