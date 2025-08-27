হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটের ১৩ জন এসআইসহ ৩৫ পুলিশ সদস্য বদলি

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটে পুলিশের ৩৫ সদস্যকে বদলি করা হয়েছে। গত সোমবার সিলেটের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সই করা এক অফিস আদেশে এই বদলি করা হয়। এর মধ্যে পাথর লুটকাণ্ডে আলোচিত কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট থানায় কর্মরত ১১ জন উপপরিদর্শক (এসআই) ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রয়েছেন। বদলি হওয়া ৩৫ জনের মধ্যে ১৩ জন এসআই, ৭ জন এএসআই, ২ জন কনস্টেবল এবং ১৩ জন ড্রাইভার রয়েছেন।

বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন সিলেট জেলা পুলিশের অতিরিক্ত ‍পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. রাসেলুর রহমান। তিনি বলেন, এটা স্বাভাবিক বদলিরই একটা অংশ। এখানে শুধু গোয়াইনঘাট কিংবা কোম্পানীগঞ্জের না, অনেক উপজেলারই আছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সিলেট জেলা পুলিশের কোম্পানীগঞ্জ থানার ৭ জন, গোয়াইনঘাট থানার ৭ জন, বালাগঞ্জ থানার ২ জন, ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ২ জন, বিয়ানীবাজার থানার ২ জন, গোলাপগঞ্জ থানার ১ জন, গোলাপগঞ্জের কুশিয়ারা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ২ জন ও আর জেলার মোটরযান শাখার ১২ জন ড্রাইভারকে জেলার বিভিন্ন থানায় বদলি করা হয়েছে।

এর আগে সিলেটের সাদাপাথর ও জাফলংয়ে চলে অবাধে লুটপাট। যার খবর গণমাধ্যমে প্রচার হলে দেশব্যাপী আলোচনা-সমালোচনার জন্ম হয়। এটি তদন্তে কাজ করে দুদক, জেলা প্রশাসন, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, সিআইডিসহ বিভিন্ন বাহিনী কাজ করে। আর গেল ১৩ আগস্ট সাদাপাথরে অভিযান চালায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সাদাপাথরে লুটপাটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি ও আওয়ামী লীগের ৪২ জন রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে দুদক তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। এ ছাড়া লুটের টাকার ভাগ স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, বিজিবি পেত বলেও সংস্থাটি প্রতিবেদনে জানায়। ওই প্রতিবেদনে কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট থানায় কর্মরত পুলিশ সদস্যরা অবৈধ পাথর উত্তোলনের সিন্ডিকেটে জড়িত বলেও উল্লেখ করা হয়।

তবে বিভিন্ন সূত্র দাবি করছে, পুলিশের এই বদলি হয়েছে মূলত পাথর লুটপাটের ঘটনায়। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট থানার আরও কিছু পুলিশ কর্মকর্তার বদলি হতে পারে বলেও জানা গেছে।

