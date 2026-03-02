হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

শাহজাদপুরে জমিতে সেচ দেওয়া নিয়ে সংঘর্ষে আহত ১৫

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

জমি সেচ দেওয়া নিয়ে সংঘর্ষে আহত কৃষক। ছবি: আজকের পত্রিকা

শাহজাদপুরে জমিতে সেচ দেওয়া নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে একই গ্রামের দুপক্ষের সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের শাহজাদপুর ও সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আজ সোমবার (২ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া ইউনিয়নের চরাচিথুলিয়া গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষ হাঁসুয়া, ফলা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে শাহজাদপুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানায়, আজ সকালে শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া ইউনিয়নের চরাচিথুলিয়া গ্রামের মাঠের মধ্যে রহমান সরকারের স্কিম থেকে দানেজ সরকারের জমিতে সেচের পানি চাইলে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে রহমান সরকার ও দানেজ সরকারের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। একপর্যায়ে মাঠের মধ্যে দুই গ্রুপের নারী-পুরুষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে শাহজাদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কথা হলে স্কিম পরিচালক আব্দুর রহমান জানান, দানেজ সরকারের জমিতে ইতিমধ্যে দুবার সেচ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লাঙল দিয়ে চাষ না করায় প্রতিবারই পানি শুকিয়ে গেছে। আবারও ট্রাক্টর না এনে ফের পানি চাইলে নিষেধ করা হয়। এত ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা চালান তিনি। পরে বাড়ির অন্যরা ঠেকাতে এলে তাদেরকেও পিটিয়ে আহত করা হয়েছে।

অপরদিকে দানেজ সরকার বলেন, তিনি তাঁর জমিতে সেচ চাচ্ছেন সকাল থেকে। সেচ না দিয়ে তাঁকে বকাঝকা করতে থাকেন আব্দুর রহমান। তিনি বকাবকি করতে নিষেধ করায় হামলে পড়েন। তখন স্বজনেরা এগিয়ে �