স্বাধীনতার পর যে আসনে প্রথম জয় পেল বিএনপি

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

সেলিম রেজা। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জ-১ আসনটি বরাবরই আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসেবে পরিচিত। ১৯৯১ সাল থেকে এই আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিম ও তাঁর ছেলে তানভীর শাকিল জয় বিজয়ী হয়ে আসছেন।

একটি বাদে ১৯৮৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রত্যেকটা নির্বাচনেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু ১৯৮৮ সালে জাতীয় পার্টির শফিকুল ইসলাম একবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বাধীনতার ৫৪ বছরের ইতিহাস পাল্টে দিয়েছেন কাজীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম রেজা। এ নির্বাচনে তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হয়েছেন। আর এবারই প্রথম আসনটিতে বিএনপি বিজয় লাভ করেছে।

সেলিম রেজা ১ লাখ ১৬ হাজার ৬১৩ ভোট পেয়ে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী শাহিনুর আলম পেয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার ৮১৫ ভোট। ভোটের ব্যবধান ৭ হাজার ৭৯৮।

সিরাজগঞ্জের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বেসরকারি ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে। আসনটিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ৩ লাখ ৮৫ হাজার ২৪। পোস্টাল ভোট গণনা কেন্দ্রসহ মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ১৬৬টি। আসনটিতে এবারের নির্বাচনে ৬০ দশমিক ৮৩ শতাংশ ভোট পড়েছে।

সবার দোয়া চেয়ে সেলিম রেজা বলেন, ‘যে অঙ্গীকার নিয়ে ভোটাররা আমাকে নির্বাচিত করেছে, আগামীতে সেই অঙ্গীকার যেন আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারি।’

