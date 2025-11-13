হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

শাহজাদপুরে শ্রমিক লীগের তিন সদস্য গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি   

প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে শ্রমিক লীগের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শাহজাদপুর পৌর এলাকার বিসিক বাসস্ট্যান্ডে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মিছিলের প্রস্তুতির সময় তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁদেরকে আদালতে পাঠানো হয়।

গ্রেপ্তার শ্রমিক লীগের সদস্যরা হলেন শাহজাদপুর উপজেলার দারিয়াপুর এলাকার ফরহাদ হোসেন (৪০), ইসলামপুর রামবাড়ী এলাকার ওমর ফারুক (৪২) এবং শক্তিপুর এলাকার আব্দুল জলিল (৪১)।

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আছলাম আলী বলেন, পাঁচ-সাত মাস আগে জেলা বিএনপির উপদেষ্টা এম এ মুহিতের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

নদী থেকে হাত-পা বাঁধা গরু ব্যবসায়ীসহ ২ জনের লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন: মামলায় হাসিনাসহ ৫৪৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

গৃহবধূ হত্যার দায়ে স্বামী ও ননদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় কৃষক দলের দুই নেতা নিহত

রোহিঙ্গা নারীকে নাগরিক সনদ প্রদান, চেয়ারম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত

জমি নিয়ে সংঘর্ষ, একই পরিবারের সাজাপ্রাপ্ত ৯ আসামি গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জে ট্রাকসহ দুই মাদক কারবারি আটক, ২৩৭ গ্রাম হেরোইন জব্দ

টক শোতে জামায়াত নেতাকে নিয়ে মন্তব্য: জাবি শিক্ষক নাহরিনের বিরুদ্ধে মামলা

ছাত্রলীগ নেতা বিজয় হত্যা মামলা: সাবেক এমপিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা