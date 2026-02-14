হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলায় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে নারীসহ সাতজন আহত হয়েছেন।

শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মাধাইনগর ইউনিয়নের গুড়মা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা তাড়াশ ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ও সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা নিচ্ছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন সিয়াম হোসেন (১৩), সুলতান মাহমুদ (৩২), সবুরা খাতুন (২৬), রহিম হোসেন (৩০), আব্দুল গফুর (৩২), মোছা. মোস্তারিন পারভীন (৩০) ও রেহেনা খাতুন (২০)।

স্থানীয়রা জানায়, ভোটের দিন সকালে মাধাইনগর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আমিন উদ্দিন কয়েকটি পরিবারের সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান। তবে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যরা তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে অপর এক বিএনপি নেতা মো. নাসির উদ্দিনের কথায় ভোট দিতে কেন্দ্রে যান। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়।

অভিযোগ রয়েছে, এর জের ধরে সকালে আমিন উদ্দিন ও তাঁর অনুসারীরা কয়েকটি বাড়িতে গিয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালান। এতে নারীসহ সাতজন আহত হন।

এ বিষয়ে জানতে মো. আমিন উদ্দিনকে মোবাইলে ফোন দিলে নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়।

তাড়াশ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আফসার আলী বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত উভয় পক্ষই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিষয়টি জানার পর আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ ঘটনায় আমার জানামতে দুজন আহত হয়েছে। এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি।’

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে ফিলিং স্টেশনে হামলা, গ্যাস সরবরাহ বন্ধ

স্বাধীনতার পর যে আসনে প্রথম জয় পেল বিএনপি

সিরাজগঞ্জে ৬টি আসনের ৫টিতে বিএনপি, একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী

সিরাজগঞ্জ-১ আসনে ধানের শীষের সেলিম রেজা বিজয়ী

‘ভোট দিসি, তাই ভাল্লাগতেছে’

রায়গঞ্জে আচরণবিধি লঙ্ঘন: চারজনকে জরিমানা, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা প্রত্যাহার

সিরাজগঞ্জে আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় বিএনপি নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

আ.লীগের চেয়ে বিএনপি এক বছরে বেশি চাঁদাবাজি করেছে: রফিকুল

ইজিবাইকসহ যুবক নিখোঁজ, পথে পথে ঘুরছেন স্ত্রী

ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের যাত্রী স্বামী-স্ত্রী নিহত, আহত ৪
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা