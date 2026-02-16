ভোটকেন্দ্রে সন্তান প্রসব, নাম রাখা হলো ‘খালেদা জিয়া’

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট দেওয়ার জন্য ভোটকেন্দ্রের সামনের সারিতে দাঁড়ান অন্তঃসত্ত্বা আম্বিয়া খাতুন (৩৫)। হঠাৎ প্রসববেদনা উঠলে উপস্থিত নারী ভোটারদের সহায়তায় তিনি কন্যাসন্তান প্রসব করেন। ভোট দিতে এসে সন্তান প্রসব করা ওই নারী জানান, তিনি বিএনপির একজন সমর্থক। ভোটের দিনে তাঁর কোলজুড়ে শিশুসন্তান আসায় নাম রেখেছেন ‘খালেদা জিয়া’।
গত বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের বেংনাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। কয়েকজন নারী ভোটার ওই নারীকে বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণিকক্ষে নিয়ে সন্তান প্রসব করান। আম্বিয়া খাতুন উপজেলার বেংনাই পশ্চিমপাড়া গ্রামের শরীফুল ইসলামের স্ত্রী। কন্যাশিশুটি ওই দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান।
এদিকে খবর পেয়ে গতকাল রোববার বিকেলে সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলামসহ জেলা প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা নবজাতককে দেখতে যান। তাঁরা শিশুটির জন্য নতুন পোশাক, জন্মনিবন্ধনের ব্যবস্থা এবং তার মায়ের জন্য পুষ্টিকর খাবার ও নগদ অর্থ সহায়তা দেন বলে জানা গেছে।
আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘এটি স্মরণীয় ঘটনা। মা ও শিশুর সুস্থতার জন্য আমরা পাশে আছি।’
আম্বিয়া খাতুন বলেন, ‘১৭ বছর পর ভোট হলো। আর এটিই আমার প্রথম ভোট। নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। তাই শরীর খারাপ থাকলেও ভোট দিতে যাই। কিন্তু হঠাৎ করেই ব্যথা শুরু হয়। তারপর আর ভোট দেওয়া হয়নি, সন্তানই কোলে চলে এল।’