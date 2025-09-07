হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

র‍্যাবের ধাওয়ায় পানিতে ডুবে মাদক কারবারির মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে র‍্যাব-১২-এর সদস্যদের ধাওয়ায় পানিতে ডুবে মোহাম্মদ শাওন (২২) নামের এক মাদক কারবারির মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার ডিডি শাহবাজপুর গ্রামের নুরুল হক মোল্লার ছেলে।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

রোববার রাত ১০টা ৫০ মিনিটে কামারখন্দ থানার ওসি আব্দুল লতিফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি মোবাইল ফোনে বলেন, র‍্যাব-১২-এর সদস্যরা মাদক উদ্ধার করার জন্য এসেছিলেন। তখন ভয় পেয়ে ওই যুবক ফুলজোড় নদে লাফ দেন এবং পানিতে ডুবে যান। পরে উদ্ধার করে কামারখন্দ হাসপাতালে নিয়ে আসার পথেই তিনি মারা যান।

ওই যুবকের নামে আগের একটি মাদক মামলা রয়েছে বলে ওসি জানান।

এদিকে কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মমিন উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের দিকে পানিতে ডুবে যাওয়া এক যুবককে হাসপাতালে আনা হয়। তবে হাসপাতালে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে চিকিৎসক সন্ধ্যা ৭টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

