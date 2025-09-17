হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

বাঁশের বেড়ায় বন্ধ যাতায়াতের পথ, ভোগান্তিতে ২৩ পরিবার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের সলঙ্গায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চলাচলের রাস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার সলঙ্গায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে চলাচলের রাস্তা বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওমর ফারুক নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এতে বেল্লাল হোসেনেরসহ মোট ২৩ পরিবার ভোগান্তিতে পড়েছে।

ভুক্তভোগী বেল্লাল হোসেন বিষয়টি নিয়ে গত শনিবার বিকেলে সলঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। তিনি রায়গঞ্জ উপজেলার সলঙ্গা থানার বেতুয়া উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত আছের আলীর ছেলে। অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন একই গ্রামের মৃত ইয়াছিন আলীর ছেলে ওমর ফারুক।

লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সলঙ্গা থানার বেতুয়া মৌজায় বসতবাড়িতে অবস্থানকালে পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষ ওমর ফারুক বেল্লাল হোসেনকে গালিগালাজ করেন। এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে অতর্কিতভাবে মারধর করা হয়। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত ও কালশিরার জখম হয়।

এ সময় তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে স্ত্রী তাছলিমা খাতুনকেও মারধর করে ওমর ফারুক ও তাঁর লোকজন। এ ছাড়া ওই সময় বেল্লালের কাছ থেকে ইট কেনার ১৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করে। এ অবস্থায় প্রতিপক্ষ বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চলে যায়।

বেল্লাল হোসেন বুধবার দুপুরে মোবাইল ফোনে বলেন, ‘জমি নিয়ে বিরোধের জেরে গত শনিবার দুপুরে ওমর ফারুক ও তাঁর লোকজন আমাকে মারধর করেন। ওই দিন বিকেলে থানায় অভিযোগ করি। কিন্তু অভিযোগ করার আগেই আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা বন্ধ করে দেন তাঁরা। পরে চারপাশ বাঁশ দিয়ে ঘের দিয়ে দেয়। এখন গবাদিপশু নিয়েও বিপাকে পড়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেও বেড়া সরাতে বলেছে, কিন্তু এখনো সরানো হয়নি। আমাদের তিন পরিবারসহ মোট ২৩ পরিবারের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে।’

জানতে চাইলে অভিযুক্ত ওমর ফারুক বলেন, ‘তারা আগে আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে যাতায়াত করত। কিন্তু পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে এখন আর যেতে দিচ্ছি না।’

এ বিষয়ে সলঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনিছুর রহমান বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে গিয়েছি। বাঁশের বেড়া তুলে যাতায়াতের রাস্তা উন্মুক্ত করতে বলেছি।’ রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদ হুমায়ুন কবির বলেন, ‘আমাদের কাছে যদি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব।’

সম্পর্কিত

রাস্তা নির্মাণ নিয়ে বিরোধে হত্যা, চারজনের যাবজ্জীবন

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ, সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে দুদকের অভিযান

সিরাজগঞ্জে বাবাকে হত্যার দায়ে ছেলের মৃত্যুদণ্ড

সিরাজগঞ্জে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

লিবিয়ায় মৃত্যু: প্রায় ৩ মাস পর সিরাজগঞ্জে এল প্রবাসীর লাশ

প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ল দোকানে, নিহত ১

সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ কর্মকর্তা নিহত

বাড়িওয়ালার কাছ থেকে ১৫ লাখ টাকা নিয়ে উধাও দুই ভাই

সড়কে হাট, ঝুঁকি-দুর্ভোগ

ধর্ষণের পর শিক্ষার্থীদের গলায় দা ঠেকিয়ে ভয় দেখাতেন শিক্ষক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা