অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ, সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে দুদকের অভিযান

সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে এ অভিযান শুরু করে দুদকের পাবনা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সাধন সূত্রধরের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি টিম।
দুদকের সহকারী পরিচালক সাধন সূত্রধর বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের পরিবহন খাতে নেওয়া ২৫০ টাকা তাদের (শিক্ষার্থী) স্বার্থে ব্যয়ের কোনো প্রমাণ মেলেনি। বরং অধ্যক্ষ ব্যক্তিগতভাবে একটি হাইয়েস গাড়ি ব্যবহার করেছেন। প্রতিটি বিষয় আমরা যাচাই করছি। বিকেল ৫টা পর্যন্ত অভিযান চলবে।’
এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. আমিনুল ইসলাম দাবি করেন, ‘একটি টাকাও নয়ছয় করা হয়নি। পরিবহন খাতের অর্থ ব্যাংকে রাখা আছে। প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে নিয়ম অনুযায়ী খরচ করা হয়। একটি মহল শুরু থেকেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।’
উল্লেখ্য, সম্প্রতি অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগে বলা হয়, কলেজের একটি হাইয়েস গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, চালকের বেতন ও তেল খরচ বাবদ এক বছরে প্রায় ৬২ লাখ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীপ্রতি বছরে ২৫০ টাকা করে আদায় করে প্রায় ৬২ লাখ ৫০ হাজার টাকা তোলা হলেও কলেজে কোনো পরিবহনব্যবস্থা চালু নেই বলেও অভিযোগ উঠেছে।