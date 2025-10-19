হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

রবিন ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় মহাসড়ক পার হতে গিয়ে ট্রাকচাপায় রবিন ইসলাম (৩০) নামের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) এক উপসহকারী প্রকৌশলী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে হাটিকুমরুল-বগুড়া মহাসড়কের রায়গঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রবিন ইসলাম উপজেলার দত্তকুশা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। তিনি বগুড়ার শাহজাদপুর উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন।

বগুড়া হাইওয়ে পুলিশের হাটিকুমরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইসমাইল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, রবিন ইসলাম রায়গঞ্জের বাড়ি থেকে প্রতিদিন শাহজাদপুরে গিয়ে অফিস করতেন। আজ অফিস শেষে বাড়িতে ফেরার পথে সাহেবগঞ্জ এলাকায় মহাসড়ক পার হতে গিয়ে ট্রাকচাপায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবিনের লাশ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে ডোবায় মিলল মানুষের ৩ হাড়

সিরাজগঞ্জে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের তিন কিলোমিটারজুড়ে যানজট

উল্লাপাড়ায় জামায়াত থেকে বিএনপিতে যোগ দিলেন ৩০ নেতা-কর্মী

উল্লাপাড়ায় গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

অনৈতিক কাজে রাজি না হওয়ায় নারী গ্রাম পুলিশ সদস্যকে হত্যা

কাঁচা রাস্তায় দুর্ভোগ: প্রতিশ্রুতি আছে, বাস্তবায়ন নেই

সেই ভিক্ষুকের কাছে মিলল আরও এক বস্তা টাকা-কয়েন, সব অর্থ ব্যয় হবে চিকিৎসায়

সলঙ্গায় নারী গ্রাম পুলিশের লাশ উদ্ধার

ভিক্ষুকের ঘরে দুই বস্তার টাকা গুনে যা পাওয়া গেল

সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা