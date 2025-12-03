হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

তাড়াশে অবৈধভাবে পুকুর খনন, ঠিকাদারকে জরিমানা

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা

তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার টাকা পরিশোধ করায় আটক তিনজনকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে কৃষিজমিতে অবৈধভাবে পুকুর খননের অভিযোগে এক ঠিকাদারসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। পরে তাঁদেরকে ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার নওগাঁ এলাকায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নেতৃত্বে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

জানা যায়, নওগাঁ ইউনিয়নের মাটিয়া মালিপাড়া গ্রামের ফসলি জমিতে মোশারফ হোসেন নামের এক ঠিকাদার অবৈধভাবে পুকুর খনন করছিলেন। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে ইউএনও নুসরাত জাহান অভিযান চালিয়ে দুই সহযোগীসহ ঠিকাদারকে আটক করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

ঠিকাদার মোশারফ হোসেন তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার টাকা পরিশোধ করায় মুচলেকা নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে তাড়াশের ইউএনও নুসরাত জাহান বলেন, কোনোভাবেই অবৈধভাবে পুকুর খনন করতে দেওয়া হবে না। এতে কৃষিজমি কমে যায়, জলাবদ্ধতা তৈরি হয় এবং জনগণের ভোগান্তি বাড়ে। তাই যেখানে অবৈধ পুকুর খননের তথ্য পাওয়া যাবে, সেখানেই অভিযান চালানো হবে।

সম্পর্কিত

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সরকারি চাল কালোবাজারি, আটকের পর টাকার বিনিময়ে ছাড়ার অভিযোগ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে

সিরাজগঞ্জে পুকুর থেকে অজ্ঞাতনামা শিশুর লাশ উদ্ধার

মাটিবাহী ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় স্কুলশিক্ষিকা নিহত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন: সিরাজগঞ্জে নতুন কমিটিকে ‘অগণতান্ত্রিক’ আখ্যা দিয়ে ৫০ নেতার পদত্যাগ

সিরাজগঞ্জে খালে ভাসছিল বৃদ্ধের লাশ

থানায় কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ, হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু

জামায়াত মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছে: টুকু

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, নারী-শিশুসহ আহত ৩০
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা