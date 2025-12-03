তাড়াশে অবৈধভাবে পুকুর খনন, ঠিকাদারকে জরিমানা

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে কৃষিজমিতে অবৈধভাবে পুকুর খননের অভিযোগে এক ঠিকাদারসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। পরে তাঁদেরকে ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার নওগাঁ এলাকায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নেতৃত্বে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
জানা যায়, নওগাঁ ইউনিয়নের মাটিয়া মালিপাড়া গ্রামের ফসলি জমিতে মোশারফ হোসেন নামের এক ঠিকাদার অবৈধভাবে পুকুর খনন করছিলেন। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে ইউএনও নুসরাত জাহান অভিযান চালিয়ে দুই সহযোগীসহ ঠিকাদারকে আটক করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ডাদেশ দেন।
ঠিকাদার মোশারফ হোসেন তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার টাকা পরিশোধ করায় মুচলেকা নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে তাড়াশের ইউএনও নুসরাত জাহান বলেন, কোনোভাবেই অবৈধভাবে পুকুর খনন করতে দেওয়া হবে না। এতে কৃষিজমি কমে যায়, জলাবদ্ধতা তৈরি হয় এবং জনগণের ভোগান্তি বাড়ে। তাই যেখানে অবৈধ পুকুর খননের তথ্য পাওয়া যাবে, সেখানেই অভিযান চালানো হবে।