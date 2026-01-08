হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

যমুনা রেলসেতু-ঈশ্বরদী রেলপথে একাধিক স্থানে রেলহেডে ভাঙন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

যমুনা রেলসেতু-ঈশ্বরদী রেলপথে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার ঘাটিনা, পাবনার মুলাডুলি ও দিলপাশার এলাকায় একাধিক স্থানে রেলহেডে (দুই পাতের সংযোগ) ভাঙন দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে দিলপাশার এলাকায় ভাঙা অংশ তাৎক্ষণিক মেরামত করা হলেও অন্য দুই স্থানে এখনো সংস্কারকাজ শুরু হয়নি।

বৃহস্পতিবার সকালে দিলপাশার এলাকায় এবং রাতের দিকে মুলাডুলি ও উল্লাপাড়ার ঘাটিনা এলাকায় রেলহেডে ভাঙন দেখা দেয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে পাহারা বসানো হয়েছে।

রেলপথে পাহারার দায়িত্বে থাকা গ্যাং ইনচার্জ আব্দুস সামাদ বলেন, ‘ভাঙা রেলহেড এখনো সরে যায়নি। তাই তাৎক্ষণিক বড় ধরনের ঝুঁকি নেই। তবে কোনো কারণে ভাঙা অংশ সরে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য পালা করে আমরা পাহারা দিচ্ছি।’

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ বাজার পিডব্লিউডি (পথ) বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী বাকি উল্লাহ বলেন, সকালেই দিলপাশার এলাকার ভাঙা রেলহেড মেরামত করা হয়েছে। রাতে যেসব স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে, সেগুলো দ্রুত সংস্কারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, যমুনা রেলসেতু অতিক্রম করে এই রেলপথ দিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৮ জোড়া ট্রেন চলাচল করে ঢাকা-উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ রুটে।

