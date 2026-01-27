হোম > সারা দেশ > শরীয়তপুর

শরীয়তপুরে ফেসবুক পোস্ট নিয়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১০

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর বাজারের পাইলট মোড়ে আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থকেরা সংঘর্ষে জড়ান। ছবি: সংগৃহীত

শরীয়তপুর-২ (নড়িয়া-সখিপুর) আসনে নির্বাচনী প্রচারের বিষয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর বাজারের পাইলট মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ নেতা-কর্মী আহত হন। তাঁদের শরীয়তপুর সদর হাসপাতাল ও মুন্সিগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে জামায়াতের আটজন ও বিএনপির দুজন রয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনার পর বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে আসনটির জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হোসেন অভিযোগ করেন, বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাঁদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছেন। তবে বিএনপির নেতারা এই অভিযোগ অস্বীকার করে উল্টো তাঁদের নেতা-কর্মীদের ওপর জামায়াত হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছেন।

বিকেল ৫টার দিকে শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে অবস্থিত জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এতে জেলা জামায়াতের আমির আব্দুর রব হাসেমী, সেক্রেটারি মাসুদুর রহমান, নায়েবে আমির মকবুল হোসাইন ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জেলা কমিটির সদস্যসচিব সবুজ তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদ হোসেন বলেন, ‘স্থানীয় নারী ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য ও বিএনপি নেত্রী “না” ভোটের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন বলে আমাদের এক কর্মী ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন। এ নিয়ে দুপুরে পাইলট মোড় এলাকায় ভোজেশ্বর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির কাহেদ নজরুল ইসলামের সঙ্গে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালান। এতে আটজন গুরুতর আহত হন। তাঁদের শরীয়তপুর ও মুন্সিগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’ জামায়াত এই হামলার প্রতিবাদে সন্ধ্যার পর জেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

অভিযোগ অস্বীকার করে নড়িয়া উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এইচ এম রাসেল হাওলাদার বলেন, ‘আমরা ভোট চাইতে গেলে ভোজেশ্বর ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি নজরুল ইসলাম আমাদের নেতা­-কর্মীদের গালাগালি করে। আমরা এর প্রতিবাদ করলে তারা পূর্বপরিকল্পিতভাবে আমাদের ওপর হামলা চালায়। এতে আমাদের কয়েকজন নেতা­-কর্মী আহত হয়।’

ঘটনাস্থলে আসা নড়িয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) লাকি দাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা খবর পাই—ভোজেশ্বর বাজারে জামায়াতের কর্মীদের আটকে রাখা হয়েছে। এসে বিষয়টি জানার চেষ্টা করছিলাম। এরই মধ্যে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা মিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন।’

লাকি দাস আরও বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, স্থানীয় এক নারী ইউপি সদস্য “না” ভোটের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন—এমন অভিযোগ তুলে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন জামায়াতের এক কর্মী। এ নিয়েই বিএনপির লোকজন ক্ষুব্ধ ছিল। কেন তাদের লোকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে—এ নিয়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।’

নড়িয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুকান্ত দত্ত বলেন, ‘সংঘর্ষের খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। পরে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাই। এই ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

