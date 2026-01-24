হোম > সারা দেশ > শরীয়তপুর

শরীয়তপুরে রাতের আঁধারে ইউপি চেয়ারম্যানসহ ১০ বাড়িতে হামলা-অগ্নিসংযোগ, আটক ৪

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরীয়তপুর সদর উপজেলার শৌলপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান খান ভাসানী ও তাঁর সমর্থকদের প্রায় ১০টি বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে সদর উপজেলার চর গয়ঘর গ্রামে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আব্দুল মান্নান খানের পক্ষের লোকজনের অভিযোগ, জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হেলাল আকনের নির্দেশে তাঁর সমর্থকেরা এই হামলা চালিয়েছেন।

পুলিশ ও সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করেছে এবং ঘটনাস্থল থেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অন্তত ১০টি অবিস্ফোরিত হাতবোমা উদ্ধার করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হামলাকারীরা শৌলপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান খান ভাসানীর বাড়িতে বোমা হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। এ সময় তাঁর সমর্থক ইদ্রিস খানের বাড়িতে লুটপাটের পর বোমা হামলা করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে রাসেল খান ও ইউনুস বয়াতির ঘরেও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

এ ছাড়াও মজিবুর খান, কাদির খান, শুকুর ব্যাপারী, জসিম ব্যাপারী, আরশেদ ব্যাপারী ও সাত্তার খানের বাড়িতেও ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ১৭ জানুয়ারি শৌলপাড়া মনর খান উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বিএনপির উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শরীয়তপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাঈদ আহমেদ আসলাম। ওই দিন ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান খান ভাসানীসহ তাঁর পক্ষের শতাধিক আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থক বিএনপিতে যোগ দেন।

পুড়ে যাওয়া ঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

এর পর থেকেই জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হেলাল আকন ও চেয়ারম্যান মান্নান খান ভাসানীর পক্ষের লোকজনের মধ্যে বিরোধ চলছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি।

শুক্রবার সন্ধ্যায় হেলাল আকনের সমর্থক হানিফ ব্যাপারী ও চেয়ারম্যান ভাসানীর সমর্থক ইদ্রিস খানের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে রাতের আঁধারে হেলাল আকন গ্রুপের লোকজন দেশীয় অস্ত্র ও হাতবোমা নিয়ে সংঘবদ্ধ হামলা চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এদিকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী রাতেই অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করে। শনিবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অন্তত ১০টি অবিস্ফোরিত হাতবোমা উদ্ধার করা হয়। প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এই ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

হামলার সময় ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান খান ভাসানী বাড়িতে ছিলেন না। তিনি কয়েক দিন আগে সপরিবারে দুবাই যান। তাঁর বাড়িতে তখন বাড়ির মসজিদের ইমাম নিজাম উদ্দিন অবস্থান করছিলেন।

চেয়ারম্যান ভাসানীর সমর্থক ইদ্রিস খান বলেন, ‘আমি দীর্ঘ ১৭ বছর মালয়েশিয়াপ্রবাসী ছিলাম। আগে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। ১৭ জানুয়ারি চেয়ারম্যান ভাসানীর সঙ্গে বিএনপিতে যোগ দিই। হেলাল আকন ও তার লোকজন বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। শুক্রবার রাতে শতাধিক লোক আমার বাড়িতে বোমা হামলা করে আগুন ধরিয়ে দেয়। চেয়ারম্যানের বাড়িসহ প্রায় ১০টি বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’

অন্যদিকে হেলাল আকনের পক্ষের শৌলপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন আকন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘চেয়ারম্যান ভাসানীর লোকজন আগে আমাদের সমর্থক হানিফ ব্যাপারীর বাড়িতে হামলা করে দুই নারীকে আহত করেছে। তারা বর্তমানে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই ঘটনার জেরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী হামলা চালিয়েছে। হেলাল আকনের পক্ষের কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়।’

পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আলম বলেন, ‘ইউপি চেয়ারম্যান মান্নান খান ভাসানী ও বিএনপি নেতা হেলাল আকনের পক্ষের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জেরে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে এবং ঘটনাস্থল থেকে একাধিক হাতবোমা উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

