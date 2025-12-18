হোম > সারা দেশ > সাতক্ষীরা

তালায় আমগাছের নিচে যুবকের মরদেহ, রহস্যে ঘেরা মৃত্যু

তালা (সাতক্ষীরা)  প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় আলাউদ্দিন (৪৮) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে খলিলনগর ইউনিয়নের হরিচন্দ্রকাটি গ্রামের একটি আমবাগান থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি হরিচন্দ্রকাটি গ্রামের মৃত আনসার শেখের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মরদেহটি একটি আমগাছের নিচে পড়ে ছিল। মরদেহের পাশে একটি ব্যাগ, লাঠি, গামছা এবং এক জোড়া জুতা পাওয়া গেছে। এ ছাড়া তাঁর গলায় লালচে দাগ লক্ষ করা গেছে।

নিহত ব্যক্তির স্ত্রী ইসমতারা জানান, আলাউদ্দিন মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। বৃহস্পতিবার ভোরে তিনি বাড়ি থেকে বের হন। পরে সকালে ছাগল চরাতে গিয়ে গফুর মোল্লা নামের এক ব্যক্তি মরদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের খবর দেন।

হরিচন্দ্রকাটি গ্রামের বাসিন্দা আবু বক্কর মোড়ল বলেন, আলাউদ্দিন কয়েক বছর ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় এলাকায় ঘোরাফেরা করতেন। তাঁর হাতে সব সময় একটি লাঠি ও একটি ব্যাগ থাকত। তিনি বিভিন্ন সময় মানুষের ছোটখাটো কাজে সহযোগিতা করতেন এবং পাঁচ টাকার বেশি নিতেন না। তবে গলায় লালচে দাগ থাকায় মৃত্যুর বিষয়টি রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে।

তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানিয়েছেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। এই ঘটনার তদন্ত চলছে।

সম্পর্কিত

সাতক্ষীরায় অটোরিকশা উল্টে মা-ছেলে নিহত

জামায়াত প্রার্থীর সভায় গান গাওয়া সেই পুলিশ কর্মকর্তা বরখাস্ত

জামায়াত প্রার্থীর সভায় পুলিশ কর্মকর্তার গান, ভিডিও ভাইরাল

সাতক্ষীরায় যাত্রীবাহী বাস উল্টে নিহত ১, আহত ৭

ব্যবসায়ীর কাছে কোটি টাকা চাঁদা দাবি, তিন পুলিশ কর্মকর্তাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সুন্দরবন থেকে ৭ জেলেকে অপহরণ জলদস্যু ডন বাহিনীর, মুক্তিপণ দাবি

দেবহাটা রূপসী ম্যানগ্রোভ সড়ক নির্মাণে অনিয়মের তদন্তে এলজিইডি

সাতক্ষীরা-শ্যামনগর সড়ক: কাজে ধীরগতি, গর্ত ও ধুলায় চরম ভোগান্তি

উপকূলের গল্প বলতে মোবাইল স্টোরি টেলিং শিখছেন শ্যামনগরের তরুণেরা

সাতক্ষীরায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, কলেজশিক্ষক নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা