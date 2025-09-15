সাতক্ষীরায় নৌবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র-মাদকসহ আটক ৩

সাতক্ষীরায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদকসম্রাজ্ঞী আনজুমআরাসহ তিন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। গত রোববার রাত ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সদর সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন নাহিদ।
আটক ব্যক্তিরা হলেন সাতক্ষীরা পৌরসভার গড়েরকান্দা এলাকার শামসুর আলমের স্ত্রী আনজুমআরা, মোহাম্মদ আসিফ ও শহরের বাটকেখালী এলাকার আবদুর রহিম।
সেনা ক্যাম্প সূত্র জানায়, অভিযানে তাঁদের কাছ থেকে ২৬টি ইয়াবা, ১ লাখ ৩৪ হাজার ১৬০ টাকা, ৩টি অ্যান্ড্রয়েড ফোন, ৫টি বাটন ফোন, ৩টি চাপাতি, ২টি কুড়াল, ১টি ছুরি ও ৭টি চাকু উদ্ধার করা হয়।
অভিযান শেষে জব্দ করা অস্ত্র-মাদকসহ আটক ব্যক্তিদের রোববার রাতে সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক জানান, আটক আনজুমআরা দীর্ঘদিন ধরে সাতক্ষীরায় মাদকসম্রাজ্ঞী হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে যেন কেউ কথা বলতে না পারে, সে জন্য তিনি বাড়িতে দেশীয় অস্ত্র রেখে সবাইকে হুমকিতে রাখেন। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।