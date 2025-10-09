সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ফেরত আসা ১৮ জনকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে দেশে ফেরত আসা ১৮ জনকে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সাতক্ষীরা সদর থানা-পুলিশ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।
গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের কাছ থেকে নারী-শিশুসহ ১৮ বাংলাদেশিকে গ্রহণ করে বিজিবি। এরপর তাদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।
হস্তান্তর করা ব্যক্তিরা হলো সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ভড়ভড়িয়া গ্রামের মো. জিন্টু, রাবেয়া খাতুন, রায়হান মোল্যা, আবাদ চণ্ডীপুর গ্রামের মহব্বত ঢালী, রিজিয়া খাতুন, ইয়াসিন ঢালী, মমতাজ পারভীন, নূর ইসলাম, জিম খাতুন, দাতিনাখালী গ্রামের উমর ফারুক, রুপা খাতুন, জান্নাতী খাতুন এবং খুলনার বয়রা এলাকার ফারুক সরদার, রীনা বেগম, সুমাইয়া খাতুন, রুমী খাতুন, মামনি খাতুন, সাকিব সরদার।
সাতক্ষীরা ৩৩ বিজিবির তলুইগাছা বিজিবি ক্যাম্পের নায়েব সুবেদার মো. আবুল কাশেম জানান, গতকাল সন্ধ্যার দিকে বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমার তাঁর কাছে ১৮ জনকে হস্তান্তর করেন। পরে তিনি সাতক্ষীরা সদর থানায় একটি জিডি করে তাদের সোপর্দ করেন।
ফেরত আসা ফারুক সরদার জানান, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকের কাজ করতেন। সম্প্রতি ভারতে ধরপাকড় বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।
সাতক্ষীরা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শফিকুর রহমান বলেন, থানায় সোপর্দ করা ১৮ জনকে যাচাই-বাছাই শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।