সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর বিএসএফের

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ১৫ জনকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ফেরত পাঠানো হয়।
ফেরত আসা ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে ওই দিন রাত ১১টার দিকে তলুইগাছা বিজিবি সদস্যরা তাদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করেন। আজ সোমবার সকালে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ।
হস্তান্তর করা ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন নারী, পাঁচজন পুরুষ ও পাঁচটি শিশু রয়েছে। তাদের বাড়ি সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা, খুলনার কয়রা, যশোরের অভয়নগর ও শরিয়তপুরের সদরে।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যার দিকে বিএসএফের আমুদিয়া ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার বিকাশ কুমার ও বিজিবির সাতক্ষীরার তলুইগাছা সীমান্তের বিওপি কমান্ডার আবুল কাশেম পতাকা বৈঠক করেন। এরপর ভারতে আটক বাংলাদেশিদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।
ফিরে আসা মেহের আলী ঢালী নামের একজন জানান, তাঁরা তিন বছর আগে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে ভারতে যান। সেখানে অবৈধভাবে বসবাস করা বাংলাদেশিদের আত্মসমর্পণের জন্য মাইকিং করা হয়। পরে তাঁরা গত শনিবার রাতে আমুদিয়া বিএসএফ ক্যাম্পে আত্মসমর্পণ করেন।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভারত থেকে হস্তান্তর করা ১৩ জনের পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।