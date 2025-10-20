জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ো না— এনসিপি নেতাদেরকে গোলাম পরওয়ার

জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা না দিতে এনসিপিকে পরামর্শ দিয়েছেন জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, ‘নতুন একটি রাজনৈতিক দল ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বলেছে, আমরা নাকি সংস্কার, অংশীদারত্বের রাজনীতি, গণ-অভ্যুত্থানে কোনো ভূমিকা রাখিনি। তোমরা নতুন ছাত্রদের দল, জামায়াতের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে তোমাদের আরও বহুদূর যেতে হবে। জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ো না।’
আজ সোমবার সাতক্ষীরার তালা ফুটবল মাঠে আয়োজিত ছাত্র-যুব সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
কুঁজো একটি বুড়োর গল্পের অবতারণা করে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘লাঠি ভর দিয়ে হাঁটা কুঁজো বুড়ো তাঁর এভাবে হাঁটার কারণ সম্পর্কে এক যুবক ছেলের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আরে বাবা, আগে এ পর্যন্ত আসো।’
গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘সংস্কার প্রশ্নে আমরা আন্তরিক বলেই ৬টি সংস্কার কমিশনে জামায়াতই লিখিত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিয়েছে।’ নতুন দল এনসিপিকে সমালোচনা করে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘তাদের কেউ দাম দেয় না। তারা ভেবেছে, আমরা যদি জামায়াতের মতো বড় একটি দলের সমালোচনা করি, তাতে যদি দাম দেয়। কিন্তু আমরা আপনাদের অতটা আমলে নিই না।’
মাওলানা মো. মফিদুল্লাহর সভাপতিত্বে সমাবেশে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি নূরুল ইসলাম সাদ্দামসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন।