সমিতির নেতা গ্রেপ্তার, সাতক্ষীরার ৪ রুটে বাস বন্ধের পর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে চালু

াস মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সাধুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সাতক্ষীরার চারটি রুটে বাস চলাচল বন্ধের পর আবার চালু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। এতে চরম দুর্ভোগে পড়ে দূর-দূরান্ত থেকে আসা যাত্রীরা। পরে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে দুপুর থেকে আবারও বাস চলাচল শুরু হয়েছে।
জানা গেছে, উজ্জ্বল সাধু পুরাতন সাতক্ষীরা এলাকার বাসিন্দা ও অনিক পরিবহনের মালিক। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে সাতক্ষীরা শহরতলির লাবসা এলাকা থেকে আটক করেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা।
সাতক্ষীরা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুর রহমান সকালে জানান, মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সাধুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সাতক্ষীরার চারটি রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন সাধারণ শ্রমিকেরা।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, শহরতলির লাবসা এলাকা থেকে উজ্জ্বল সাধুকে আটক করে সেনাবাহিনী। পরে তাকে ১৫১ (ছত্রভঙ্গ হওয়ার আদেশের জ্ঞাতসারে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশে যোগদান করা বা থেকে যাওয়া) ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে শুক্রবার আদালতে পাঠানো হয়। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন তিনি।