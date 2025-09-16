সাতক্ষীরায় ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল বিএসএফ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্ত থেকে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে সাতক্ষীরা সীমান্তে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে তলুইগাছা সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়। পরে তাঁদের সাতক্ষীরা থানায় হস্তান্তর করে বিজিবি।
হস্তান্তর করা ব্যক্তিরা হলেন শ্যামনগরের ভেটখালি গ্রামের শাহিন সানা (২৭), রাবিয়া খাতুন (৩১), আশাশুনির হিজলিয়া গ্রামের রাবিয়া খাতুন (২৭), তাঁর ছেলে রিয়াদ হাসান (৩) ও সাতক্ষীরা সদর থানার পায়রাডাঙ্গা গ্রামের দাউদ আলী শেখসহ ১৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ, ২ জন নারী ও ৫টি শিশু রয়েছে।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামিনুল হক জানান, ভারতের হাকিমপুর সীমান্তে এসব ব্যক্তিরা বিএসএফের হাতে আটক হন। পরে ভারতীয় বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার বিকাশ কুমার ও সাতক্ষীরার তলুইগাছা কোম্পানি কমান্ডার আবুল কাশেমের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে হস্তান্তর করা ব্যক্তিদের গতকাল রাতে সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে তাঁদের পরিবারের কাছে আজ সকালে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ওসি।