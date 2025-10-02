সাতক্ষীরায় সাংবাদিকের বাড়িতে চুরি, খোয়া গেল কোটি টাকার মালপত্র

মন্দিরে মণ্ডপে বাজছে বিদায়ের সুর। নবমীর দিন রাতে পরিবারের সবাই যান মন্দিরে পূজার অনুষ্ঠানে। পূজা শেষে বাড়ি ফিরে দেখেন সবই লন্ডভন্ড। দুর্বৃত্তরা ঘরের জানালা কেটে ৯ লাখ টাকা, স্বর্ণালংকারসহ কোটি টাকার মালপত্র নিয়ে গেছে।
ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বুধবার রাতে সাতক্ষীরা শহরের এসপি অফিসের সামনে রসুলপুর মেহেদীবাগ এলাকায় সাংবাদিক রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়িতে। রাত ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে এ চুরি সংঘটিত হয়।
রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী জানান, গত রাত সাড়ে ৮টার দিকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি বিভিন্ন পূজামণ্ডপে যান। রাত সাড়ে ১২টার দিকে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন, প্রধান গেট ও সিঁড়ির কলাপসিবল গেট খোলা। দোতলার রুমের দুটি তালা ভেঙে দুর্বৃত্তরা ঘরের সব আসবাবপত্র তছনছ করেছে। তারা স্টিলের আলমারির লকার ও বেডরুমের আলমারির তালা ভেঙে সদ্য ট্রাক বিক্রি করা ৯ লাখ টাকা ও প্রায় ৪০ ভরি স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ১ কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে।
রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী আরও জানান, তাঁর পাশের বাড়িতে সাতক্ষীরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বসবাস করেন। এ ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।