গ্রামে ফিরছিল নতুন স্বপ্নে, পথেই থেমে গেল মা-শিশুর জীবন

রংপুর প্রতিনিধি

আসবাবপত্রবোঝাই এই পিকআপ ভ্যানেই ফিরছিল পরিবারটি। এখন গাড়িটি তাজহাট থানায় জব্দ আছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা ছেড়ে গ্রামে নতুন জীবন শুরুর স্বপ্ন ছিল এক পরিবারের। আসবাবপত্র পিকআপ ভ্যানে বোঝাই করে রওনা দিয়েছিল তারা। কিন্তু রংপুরে ইউটার্ন নেওয়ার মুহূর্তে দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সে স্বপ্ন। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় মা-শিশু ও চালকের সহকারী। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের নগরীর দমদমা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে আরও তিনজন আহত হয়।

নিহত ব্যক্তিরা হলো পীরগাছার সাতদরগা এলাকার মোতালেব হোসেনের স্ত্রী শাহিনা বেগম (২৮) ও তাঁর এক বছর বয়সী ছেলে ওয়ালিদ হোসেন স্বাধীন এবং পিকআপ ভ্যানের সহকারী (হেলপার) নগর মীরগঞ্জ এলাকার ইউসুফ আলীর ছেলে আরিফ হোসেন (২০)।

পুলিশ জানায়, রংপুরের পীরগাছা সাতদরগা এলাকার বাসিন্দা মোতালেব হোসেন পরিবার নিয়ে ঢাকায় ছিলেন। গ্রামে বসবাসের জন্য স্ত্রী, সন্তান, ভাই ও ভাইয়ের বউকে নিয়ে ঘরের আসবাবপত্রসহ পিকআপ ভ্যানযোগে ঢাকা থেকে গতকাল বিকেলে রওনা দেন মোতালেব। দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের দমদমা এলাকায় পৌঁছালে সেখান থেকে মাহিগঞ্জ হয়ে সাতদরগা যাওয়ার ইউটার্ন নিতে গেলে অপর পাশ থেকে আসা একটি ট্রাক তাদের পিকআপটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোতালেব হোসেনের স্ত্রী, তাঁর এক বছরের ছেলে ও পিকআপের সহকারী নিহত হয়। এ ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা পিকআপচালক ও মোতালেব হোসেনের ভাই ও ভাইয়ের বউকে উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, রাত ৩টা ৩০ মিনিটে পিকআপ ভ্যানটি ইউটার্ন নিয়ে সিগন্যাল দিয়ে সড়কে আড়াআড়িভাবে দাঁড়াতেই পেছন থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা দিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায়।

রংপুর মহানগর পুলিশের তাজহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহজাহান আলী বলেন, ‘ঢাকা থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান দমদমা এলাকায় ইউটার্ন নিতেই বালুবাহী একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনজন নিহত হয়। আমরা গাড়ি দুটিকে জব্দ করেছি। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ট্রাকের চালক ও তার সহকারী পলাতক রয়েছে।’

