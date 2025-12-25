হোম > সারা দেশ > রংপুর

ফুলবাড়ীতে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

সুকান্ত সরকার। ছবি: সংগৃহীত

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে অভিযান চালিয়ে সুকান্ত সরকার (৫২) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে থানা-পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোরে তাঁর মালিকানাধীন শুভ ব্রিকস ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার সুকান্ত সরকার উপজেলার আলাদিপুর ইউনিয়নের গিরিধরপুর গ্রামের স্বর্গীয় গোপেস্বর সরকারের ছেলে। একই সঙ্গে তিনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন।

ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল লতিফ শাহ জানান, রাতভর বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে বিএনপির মিছিলে ককটেল হামলার ঘটনায় করা বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

