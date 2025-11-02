ফুলবাড়ীতে প্রিপেইড মিটার স্থাপন বন্ধসহ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম

বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার স্থাপন বন্ধ এবং এ-সংক্রান্ত প্রকল্প বাতিলের দাবিতে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন স্থানীয় বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। আজ রোববার (২ নভেম্বর) বেলা ১১টায় ‘ফুলবাড়ীবাসী’ ব্যানারে পৌর শহরের নিমতলা মোড়ে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে উপজেলার শত শত নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তাঁরা এই প্রকল্প বন্ধ করতে নেসকোকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন।
সাংবাদিক আল আমীন বিন আমজাদের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ফুলবাড়ী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক ফুলবাড়ী বার্তার সম্পাদক তাজমিলুর রহমান নয়ন, জাতীয় নাগরিক পার্টি দিনাজপুর জেলা শাখার যুগ্ম সমন্বয়কারী ইমরান চৌধুরী নিশাদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব আনোয়ারুল ইসলাম, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহেদ ইসলাম, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জিয়াবুর রহমানসহ আরও অনেকে।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিগত হাসিনা সরকার বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে তাঁর শাসনামলে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছেন। বিদ্যুতের এনালগ মিটার থেকে ডিজিটাল মিটার নিতে গ্রাহকদের বাধ্য করেছেন। প্রিপেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প মূলত তাঁদেরই লুটপাটের একটি প্রকল্প। ২০১৭ সালে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এরপর হাসিনা সরকারের পতন হলেও তাঁদের থেকে যাওয়া দোসরেরা ওই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে লুটপাটের ব্যবস্থা করছেন।
তাঁরা আরও বলেন, ফুলবাড়ীর শান্তিপ্রিয় মানুষ জানে কীভাবে আন্দোলন করতে হয়। তারা দেখিয়েছে কয়লাখনিবিরোধী আন্দোলন। সে সময় জীবন দিয়ে ফুলবাড়ী উন্মুক্ত কয়লাখনি প্রকল্প প্রতিহত করেছিল। যদি আবারও ফুলবাড়ীর জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো প্রকল্প গ্রহণ বা চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়, তবে ফুলবাড়ীর জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবেই তা প্রতিহত করবে। এতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে, এর দায়ভার নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানিকে (নেসকো) বহন করতে হবে।
আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রিপেইড মিটার স্থাপন বন্ধ ও প্রকল্প বাতিল করতে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। মানববন্ধন শেষে এই প্রকল্প বন্ধের দাবি-সংবলিত একটি স্মারকলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর প্রদান করা হয়।