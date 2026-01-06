প্রশাসন একটা দলের পক্ষে ঝুঁকে পড়েছে, এটি অশনিসংকেত: আখতার হোসেন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, ‘প্রশাসনের একটা পক্ষ অলরেডি একটা দলের পক্ষে ঝুঁকে পড়েছে। এটা বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটাকে সঠিকভাবে গড়তে হয়, তাহলে প্রত্যেকটা দলকেই এই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। সকলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ইনসিওর করে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যে যাত্রা, সেটাকে সমুন্নত করার জন্য একত্রে কাজ করতে হবে।’
গতকাল সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাতে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার তকিপল বাজারে গণসংযোগকালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন আখতার হোসেন।
এনসিপি নেতা বলেন, ‘আমরা খেয়াল করছি, নির্বাচনের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসন কিছু কিছু জায়গায় পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসায়ীদের দিকেই তাকান আর মিডিয়ার দিকেই তাকান অথবা প্রশাসনের দিকেই তাকান, একটা দিকে ঝুঁকে যাওয়ার একধরনের প্রবণতা আমরা তাদের মধ্যে খেয়াল করছি।’
আখতার হোসেন আরও বলেন, ‘যে প্রশাসন আজকে কোনো একটা দলের পক্ষপাতিত্ব করছে, সেই প্রশাসনই কিছুকাল আগে সেই দলকে দমন-নিপীড়ন করার জন্য সর্বাগ্রী ভূমিকা রেখেছে। যখন অন্য কোনো ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হবে, সে দলকে আবারও তারা দমন-নিপীড়ন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়বে। প্রশাসনকে যদি নিউট্রালাইজ ও নিরপেক্ষ রাখতে হয় এবং জনগণের জন্য উপযোগী করে তুলতে হয়, তাহলে যে দলের পক্ষপাতিত্ব করছে প্রশাসন, সে দলকেও এই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে থাকতে হবে এবং অনৈতিক সুবিধা আদায় না করে, বরং সকলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ইনসিওর করে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যে যাত্রা, সেটাকে সমুন্নত করার জন্য একত্রে কাজ করতে হবে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপি জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক আবু রেজা, কাউনিয়ার প্রধান সমন্বয়ক সাইদুল ইসলাম, সংগঠক আবু রায়হান, রাজু আহমেদসহ আরও অনেকে।