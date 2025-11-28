হাতীবান্ধায় জমি খুঁড়তে গিয়ে মিলল মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মর্টার শেল

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় জমিতে খননকাজ করার সময় মাটির নিচে একটি অবিস্ফোরিত মর্টার শেল পাওয়া গেছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার গড্ডিমারী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার একটি আবাদি জমিতে এটি পাওয়া যায়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গড্ডিমারী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আবুল হোসেন তাঁর মালিকানাধীন আবাদি জমি ভেকু (এক্সকাভেটর) দিয়ে সমান করছিলেন। মাটি খননের সময় প্রায় ২ ফুট নিচে চাপা থাকা অবস্থায় লোহার তৈরি বস্তুটি শ্রমিকদের নজরে আসে। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মর্টার শেলটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
মর্টার শেলটির দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি, পুরুত্ব ১০ ইঞ্চি, ব্যাসার্ধ ২.৫ ইঞ্চি। ওজন ৩.৫ কেজি। এটির গায়ে এমকে-১৭ লেখা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মর্টার শেলটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের।
এ বিষয়ে হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন-নবী বলেন, উদ্ধার করা মর্টার শেলটি থানায় নিরাপদে রাখা হয়েছে। বিষয়টি বিজ্ঞ আদালতকে অবহিত করা হবে। আদালত যেভাবে নির্দেশনা দেবেন, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।