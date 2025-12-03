বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার যাত্রী নিহত

লালমনিরহাটে বিআরটিসির যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মর্জিনা খাতুন (৩৫) নামের অটোরিকশার যাত্রী এক নারী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কে লালমনিরহাট সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম মাঝাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মর্জিনা খাতুন লালমনিরহাট সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের খোড়াগাছ এলাকার সহিদুল ইসলামের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, লালমনিরহাট সদর উপজেলার বড়বাড়ী থেকে ফকিরের তকেয়া বাজার যাচ্ছিল ব্যাটারিচালিত যাত্রীবাহী একটি অটোরিকশা। রিকশাটি মাঝাপাড়া এলাকায় পৌঁছালে দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা কুড়িগ্রামগামী বিআরটিসির একটি যাত্রীবাহী বাস সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি বাসের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যান যাত্রী মর্জিনা খাতুন। আহত হন আরও তিন যাত্রী। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত লালমনিরহাট সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধার তৎপরতা চালানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের নিকট হস্তান্তর ও আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।