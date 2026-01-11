হোম > সারা দেশ > রংপুর

প্রশ্নপত্র ফাঁসের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে নিতে হবে: আখতার হোসেন

কাউনিয়া ও পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি

আজ দুপুরে রংপুরের পীরগাছা সদর ইউনিয়নে কর্মিসভায় বক্তব্য দেন জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্যসচিব আখতার হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, সদ্য সমাপ্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে নিতে হবে। তাঁর দাবি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি সবার কাছেই প্রমাণিত। আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে রংপুরের পীরগাছা সদর ইউনিয়নের অনন্তরাম দশগাঁও এলাকায় স্থানীয় একটি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে আয়োজিত কর্মিসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আখতার হোসেন বলেন, যাঁরা ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন এবং যাঁরা ডিজিটাল জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত, তাঁদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। তিনি বলেন, ‘যাঁরা টাকা দিয়ে প্রশ্ন কিনতে পেরেছেন, তাঁরাই যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান, তাহলে তাঁরা আমাদের শিশুদের কী শেখাবেন? এতে মেধাবী শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে।’

আখতার আরও বলেন, ‘এই পরীক্ষা ছিল নকল, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ডিজিটাল ডিভাইসনির্ভর একটি অনিয়মপূর্ণ পরীক্ষা। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে অনেককে গ্রেপ্তার ও আটক করা হলেও পরীক্ষাটি এখনো বহাল রাখা হয়েছে, যা মেধার পক্ষে নয়। আমরা ‘‘কোটা না মেধা’’ স্লোগান দিয়েছিলাম। এই সিদ্ধান্ত কি মেধার পক্ষে, না প্রশ্নপত্র ফাঁসের পক্ষে—সে প্রশ্ন থেকেই যায়।’

আখতার হোসেন সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এই নিয়োগ পরীক্ষা বহাল রাখা চলবে না। পরীক্ষা বাতিল করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁস, দুর্নীতি ও নকলমুক্ত পরিবেশে প্রকৃত মেধাবী শিক্ষক বাছাইয়ের জন্য নতুন করে নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

কর্মিসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও রংপুর–৪ আসনের জোটের নির্বাচনী সমন্বয়কারী মোস্তাক আহমেদ, জেলা এনসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তায়িন বিল্লা, পীরগাছা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুল্লাহ আল মামুন শিমুল, ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি হাফেজ ইদ্রিস আলী, ইউনিয়ন এনসিপির আহ্বায়ক আব্দুল গনি মিয়াসহ স্থানীয় নেতারা।

সম্পর্কিত

মানুষ মনে করে, ৫ আগস্টের আগের পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে, কেন রাস্তা ছাড়তে বলবে—আইজিপির আক্ষেপ

কাউনিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স: ওয়ার্ডে পানি সরবরাহ বন্ধ ভোগান্তিতে রোগী-স্বজন

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ‘প্রশ্নপত্র ফাঁস’: স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে জালিয়াতির ‘পরিকল্পনা’, ডিভাইসহ আটক ২

প্রশাসন একটা দলের পক্ষে ঝুঁকে পড়েছে, এটি অশনিসংকেত: আখতার হোসেন

গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় চালক ও হেলপার নিহত

ঠাকুরগাঁওয়ে দুই অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন; আড়াই লাখ টাকা জরিমানা

পীরগঞ্জে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করার অভিযোগ

ফুলবাড়ীতে অবৈধ বালু পরিবহনের দায়ে ট্রলিচালকের কারাদণ্ড

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ট্রাক্টরের ফলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যুবকের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা