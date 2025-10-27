হোম > সারা দেশ > রংপুর

১৭ বছর পর বেরোবি ছাত্র সংসদ আইনে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন

বেরোবি সংবাদদাতা

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রায় ১৭ বছর পর রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) ছাত্র সংসদ আইন অনুমোদিত হয়েছে। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই আইনের অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পথে আর কোনো আইনগত বাধা থাকছে না।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা পরিচালক প্রফেসর ড. মো. ইলিয়াস প্রামাণিক বলেন, ‘আজ বিকেলে রাষ্ট্রপতি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ আইন অনুমোদন করেছেন। আগামীকাল (মঙ্গলবার) প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। এখন আমাদের ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে কোনো বাধা নেই।’

এদিকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ছাত্র সংসদ আইন অনুমোদনের খবরটি জানাজানি হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা বলছেন, এটাই বেরোবির গণতান্ত্রিক চেতনার নতুন সূচনা।

এর আগে শিক্ষার্থীরা একাধিকবার ছাত্র সংসদের আইন প্রণয়ন, রোডম্যাপ বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন, সংবাদ সম্মেলন, অবস্থান ও আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করেছেন।

