হোম > সারা দেশ > রংপুর

আ.লীগ-জাপাকে ভোটের বাইরে রাখলে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হতে পারে: শামীম পাটোয়ারী

রংপুর প্রতিনিধি

শনিবার বিকেলে রংপুরে জাতীয় পার্টির দলীয় কার্যালয়ে কর্মী সমাবেশের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জাপা মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেছেন, ‘বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা গেছে, ২০০৮ সাল পর্যন্ত জাতীয় পার্টি, জাসদ, আওয়ামী লীগ—এরা ৫০ ভাগ বা কমবেশি ভোট পেয়েছে। এখন সেটি কমবেশি হতে পারে। এই বিপুলসংখ্যক লোককে প্রক্রিয়ার বাইরে রাখলে, ভোটের বাইরে রাখলে, সংস্কারের বাইরে রাখলে, ভবিষ্যতে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটতে পারে।’

শনিবার বিকেলে রংপুরে জাতীয় পার্টির দলীয় কার্যালয়ে কর্মী সমাবেশের আগে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

একই সঙ্গে জাপা মহাসচিব বলেন, ‘জাতীয় পার্টি খুব দ্রুত দেশের জন্য দফাওয়ারি প্রস্তাব নিয়ে আসবে; যার মাধ্যমে দেশের মুক্তির চেতনা থাকবে, মুক্তির আলো থাকবে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার দিকনির্দেশনা থাকবে।’

শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘ভবিতব্য গৃহযুদ্ধকে ঠেকানোর জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত সকল দলের সঙ্গে ন্যাশনাল ডায়ালগ ওপেন করা খুব দ্রুত। জাতীয় সংলাপ জাতীয় ঐকমত্য করবে। সকলের সাথে সংলাপ, সকলকে নিয়ে ঐকমত্য। এ ছাড়া আমরা মনে করি, দেশ একটি দীর্ঘমেয়াদি দ্বন্দ্বের ফাঁদে পড়ে যাবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কিছু দল ইতিমধ্যে ঐকমত্য কমিশনে গিয়ে বা স্বাক্ষর করে একধরনের ফাঁদে পড়ে গেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আমাদের সকলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। আজকে কিছু রাজনৈতিক দল বলছে, ঐকমত্য কমিশন প্রতারণা করেছে। প্রতারক, প্রতারণা শব্দটি উচ্চারিত হচ্ছে। আমরা তো এই ঐকমত্য চাইনি।’

শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘গত বছর যারা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করেছে, যারা জীবন দিয়েছে, যাদের অঙ্গহানি হয়েছে, তারা একটা ঐকমত্যের বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছে। এক ইনসাফের বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছে। একটা বাদ দেওয়ার বাংলাদেশ গড়তে চায়নি।’

তিনি বলেন, ‘একটা বাদ দেওয়ার বাংলাদেশে আবার গণ-অভ্যুত্থান হবে, আবার বিপ্লব হবে, আবার আন্দোলন হবে, দেশের অর্থনীতি আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। বাংলাদেশ একটা স্যাটেলাইট কান্ট্রি হয়ে যাবে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মাৎসন্যায় চলবে। কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, কোনো কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে না, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা থাকবে না। যেটার কিছু নিদর্শন আমরা ইতিমধ্যেই দেখছি। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন হচ্ছে, জনদুর্ভোগ বাড়ছে। আমরা এই অবস্থার উত্তরণ চাই।’

সম্পর্কিত

কবরের মাটি উত্তোলন: জানতে চাওয়ায় মারধরে একজনের মৃত্যু

শতবর্ষেও আব্দুর রহিমকে পরতে হয় না চশমা, নড়বড়ে হয়নি দাঁত

সাপের ছোবল খেয়ে সাপসহ হাসপাতালে নারী

মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে যুবককে ‘পিটিয়ে হত্যা’

রমেকে ক্যানসারের ২৬৭ রোগীর মধ্যে ১০২ জনের স্তন ক্যানসার

রংপুরে দুই ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার এবং একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা

পারিবারিক কলহ: শরীরে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়া সেই যুবকের মৃত্যু

পুলিশ ‘ম্যানেজ’, নেতার প্রশ্রয়ে বালুখেকো চক্র

পুরো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে: নাহিদ

বেরোবি কেন্দ্রীয় ও হল সংসদে অনুমোদন হয়েছে যেসব পদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা