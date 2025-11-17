বাংলার মাটিতে এনে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়: আবু সাঈদের বাবা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শহীদ আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন। সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর জাফরপাড়ায় নিজের বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবি তোলেন।
শহীদ আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন বলেন, ‘শেখ হাসিনা ১৫ বছর ধরে গুম, খুন, মিথ্যা মামলা দিয়ে লোকজনকে হয়রানি করেছে। ৩০০ লোকের লাশের কোনো খোঁজ নাই। আমার ছেলেও হত্যা করার জন্য হুকুম দিছে। তাই তাদের বিচার চাই আমি, বাংলার মাটিতে নিয়ে এসে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়। এইটা আমার সরকারের কাছে দাবি।’
ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে দায়ের করা মামলার রায় ঘোষণা হচ্ছে আজ। প্রধান আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ তাঁদের ‘মাস্টারমাইন্ড’ ও ‘হুকুমদাতা’ হিসেবে অভিযুক্ত করেছে। আসামিদের মধ্যে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বর্তমানে পলাতক এবং ভারতে অবস্থান করছেন বলে আদালতে উল্লেখ করা হয়।
উল্লেখ্য, গত বছর ১৬ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনে পুলিশের গুলিতে নিহত বেরোবির ইংরেজি ১২ ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। আন্দোলন দমনে পুলিশের পাশাপাশি অংশ নেন ছাত্রলীগের হেলমেটধারী কর্মীরা। সেই ঘটনায় আবু সাঈদের বড় ভাই রমজান আলী ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন এবং পরে আদালতের নির্দেশে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীসহ আরও সাতজনকে সম্পূরক আসামি করা হয়।