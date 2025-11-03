বেরোবিতে দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ফের যৌন হয়রানির অভিযোগ

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) একই দিনে দুই বিভাগের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির পৃথক অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (২ নভেম্বর) দুই শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং ছাত্র পরামর্শ দপ্তর বরাবর এই লিখিত অভিযোগ জমা দেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা ও যৌন নিপীড়ন সেলের সদস্যসচিব ড. ইলিয়াছ প্রামাণিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, অভিযোগপত্রটি সেলে এসেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অভিযুক্তরা হলেন ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সহকারী প্রক্টর মো. শামীম হোসেন। তাঁর বিরুদ্ধে ৩১ পৃষ্ঠার একটি যৌন হয়রানির অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন একই বিভাগের এক নারী শিক্ষার্থী। অন্যদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে একই বিভাগের এক শিক্ষার্থী যৌন হয়রানির অভিযোগ করেছেন।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মো. শামীম হোসেনের বিরুদ্ধে ওই বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের ৩১ জন শিক্ষার্থী বিভাগীয় প্রধান বরাবর একটি গণ-অভিযোগপত্র জমা দেন। সেখানে তাঁরা ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে তাঁর ক্লাস, পরীক্ষা ও সব ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার দাবি জানান।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. শামীম হোসেনকে একাধিকবার কল দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।
এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের অভিযুক্ত ড. শাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘আমি এ ব্যাপারে অবগত নই। আর আমি এমন মানুষ না। আমি বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি।’
এ বিষয়ে ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘আমরা গত বৃহস্পতিবার একটি অভিযোগপত্র পেয়েছি। সেখানে শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের ৩১ জন শিক্ষার্থীর স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগপত্র পেয়েছি। সেখানে তারা অভিযুক্ত শিক্ষককে সকল ধরনের ক্লাস, পরীক্ষা থেকে বিরত রাখার জন্য বলেছে। আমরা এই বিষয় নিয়ে বিভাগে জরুরি মিটিং করেছি। সেখানে কিছু নারী শিক্ষার্থী গুরুতর অভিযোগের কথা বলে। বিষয়টি নিয়ে পুনরায় আমরা মিটিং করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।’
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. এমদাদুল হক বলেন, ‘একটি যৌন হয়রানির অভিযোগ বিভাগেও এসেছে। আমাদের রিসার্চের একজন শিক্ষার্থী এই অভিযোগ দেয়। বিষয়টি নিয়ে আজ দুপুর ১২টায় মিটিং আছে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. ফেরদৌস রহমান বলেন, ‘যে অভিযোগ এসেছে সেটি আগামী সাত দিনের মধ্যে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
যৌন নিপীড়ন সেলের সদস্যসচিব ড. ইলিয়াছ প্রামাণিক জানান, একটা অভিযোগপত্র এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন সেলের বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।