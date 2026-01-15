হোম > সারা দেশ > রংপুর

রংপুরে অজ্ঞাতনামা নারীর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

বদরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

রংপুরের বদরগঞ্জে বস্তাবন্দী অবস্থায় এক অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার রামনাথপুর ট্যাক্সের হাট এলাকায় সড়কের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশের ধারণা, ওই নারীর বয়স ৩৫ বছর হতে পারে। দুর্বৃত্তরা অন্য কোথাও তাঁকে হত্যা করে লাশ বস্তাবন্দী করে ট্যাক্সের হাট এলাকায় ফেলে গেছে।

বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান জাহিদ সরকার বলেন, লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। লাশের পরিচয় শনাক্ত ও হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে।

