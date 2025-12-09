পীরগাছায় খাল থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

রংপুরের পীরগাছায় খাল থেকে আব্দুল কাদের (৮০) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার ছাওলা ইউনিয়ন পরিষদের পেছনে বাইশের ডারা খালে ওই বৃদ্ধের মরদেহ অর্ধেক ডুবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। নিহত আব্দুল কাদের উপজেলার ছাওলা ইউনিয়নের সাহেব বাজার এলাকার বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে স্থানীয় এক নারী ওই খালে আব্দুল কাদেরের মরদেহ অর্ধেক ডুবে থাকা অবস্থায় দেখতে পান। পরে তিনি চিৎকার দিয়ে বিষয়টি আশপাশের মানুষকে জানান। প্রথমে বৃদ্ধের মরদেহের পরিচয় জানা না গেলেও বিষয়টি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে তাঁর পরিচয় শনাক্ত হয়।
বৃদ্ধের ছেলে আব্দুর রহিম জানান, তাঁর বাবার মাথায় সমস্যা ছিল। গতকাল সোমবার সকাল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। সন্ধ্যার পর তাঁর খোঁজে এলাকায় মাইকিং করা হয়েছিল।
পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম খন্দকার মুহিব্বুল জানান, ওই বৃদ্ধ রোগাক্রান্ত ছিল বলে তাঁর পরিবার দাবি করছে। খালের ওপর চলাচলের একটি বাঁশ দিয়ে পার হতে গিয়ে তিনি পড়ে মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।