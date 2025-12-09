হোম > সারা দেশ > রংপুর

পীরগাছায় খাল থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

রংপুরের পীরগাছায় খাল থেকে আব্দুল কাদের (৮০) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার ছাওলা ইউনিয়ন পরিষদের পেছনে বাইশের ডারা খালে ওই বৃদ্ধের মরদেহ অর্ধেক ডুবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। নিহত আব্দুল কাদের উপজেলার ছাওলা ইউনিয়নের সাহেব বাজার এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে স্থানীয় এক নারী ওই খালে আব্দুল কাদেরের মরদেহ অর্ধেক ডুবে থাকা অবস্থায় দেখতে পান। পরে তিনি চিৎকার দিয়ে বিষয়টি আশপাশের মানুষকে জানান। প্রথমে বৃদ্ধের মরদেহের পরিচয় জানা না গেলেও বিষয়টি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে তাঁর পরিচয় শনাক্ত হয়।

বৃদ্ধের ছেলে আব্দুর রহিম জানান, তাঁর বাবার মাথায় সমস্যা ছিল। গতকাল সোমবার সকাল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। সন্ধ্যার পর তাঁর খোঁজে এলাকায় মাইকিং করা হয়েছিল।

পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম খন্দকার মুহিব্বুল জানান, ওই বৃদ্ধ রোগাক্রান্ত ছিল বলে তাঁর পরিবার দাবি করছে। খালের ওপর চলাচলের একটি বাঁশ দিয়ে পার হতে গিয়ে তিনি পড়ে মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

পাশেই পলিথিনে মোড়ানো আটা, অন্ধকার রাস্তায় পড়ে ছিল দিনমজুরের লাশ

ব্রাকসু নির্বাচন: ‘বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদ’ নামে শিবির-সমর্থিত প্যানেল ঘোষণা

বেরোবির প্রথম সমাবর্তন স্থগিত, জাতীয় নির্বাচনের পরে আয়োজন

ব্রাকসু নির্বাচন কমিশনকে মেরুদণ্ডহীন আখ্যা দিল ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল

রংপুরে মুক্তিযোদ্ধা দম্পতি হত্যাকাণ্ডে মামলা, আসামি অজ্ঞাতনামা

সার মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করায় ডিলারকে জরিমানা, ১০৭ বস্তা সার জব্দ

জামায়াত দায়িত্ব পেলে রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালনা করবে—জানালেন এ টি এম আজহার

রংপুর কারাগারে হাজতির মৃত্যু

রংপুরে ঘরের ভেতর মিলল মুক্তিযোদ্ধা দম্পতির রক্তাক্ত লাশ

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে ইজিবাইকচালক নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা