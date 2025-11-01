হোম > সারা দেশ > রংপুর

কবরের মাটি উত্তোলন: জানতে চাওয়ায় মারধরে একজনের মৃত্যু

রংপুর প্রতিনিধি

নিহতের ঘটনায় স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের তারাগঞ্জের হাড়িয়ারকুঠি ইউনিয়নের কিসামত মেনানগর বড়বাড়ি গ্রামে কবরের মাটি তোলাকে কেন্দ্র করে মারধরের ঘটনায় আহত আব্দুল খালেক (৩৫) নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। এর আগে শুক্রবার সকালে মারধরের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষুব্ধ জনতা শনিবার বেলা ২টার দিকে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক আধা ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ফজরের নামাজ শেষে আব্দুল খালেকের ভাই আব্দুল ছালেক তাঁর দাদির কবর জিয়ারত করতে গিয়ে দেখেন যে কবরের মাটি উত্তোলন করা হয়েছে। এ ঘটনায় আব্দুল ছালেক কবরস্থানের পাশের বাসিন্দা বাবু মিয়া ও লেবু মিয়ার কাছে জানতে চাইলে তাঁদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। এ সময় বাবু মিয়া, লেবু মিয়া, চাঁন মিয়া, দুলাল মিয়া, আশেকুর রহমান, আব্দুল জব্বার, আবেদা বেগম, সোহানা বেগম ও তানিয়া বেগম দলবদ্ধ হয়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। এতে গুরুতর আহত হন আব্দুল ছালেক।

খবর পেয়ে আহত আব্দুল ছালেককে উদ্ধার করতে যান তাঁর দুই ভাই আব্দুল খালেক ও মাহবুবার। এরপর তাঁদেরও মারধর করা হয়। একপর্যায়ে খুন্তি দিয়ে আব্দুল খালেকের মাথায় আঘাত করলে মাথা ফেটে মগজ বেরিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করালে আজ শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল খালেক মারা যান।

স্থানীয়রা জানান, অভিযুক্তদের বাড়ির পাশেই কবরস্থান। নিহত আব্দুল খালেকের দাদির কবরের ওপরের মাটি কেটে নেন তাঁরা। আব্দুল ছালেক কবর জিয়ারত করতে গিয়ে মাটি নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নজরে আসে। এ নিয়ে কথা বলতে গেলে মারধরের শিকার হন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর ভাই আব্দুল খালেককে প্রাণ দিতে হলো।

নিহতের স্ত্রী শারমিন আক্তার দুই সন্তানকে নিয়ে আহাজারি করে বলেন, ‘আমার স্বামী নির্দোষ। কারও সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাই, হামার কাম করি দিন যায়। ওরা আমার স্বামীকে নির্মমভাবে বিনা দোষে মারল, সন্তানদের এতিম করল, আমি তাদের ফাঁসি চাই।’

স্থানীয় বাসিন্দা সুমন মিয়া বলেন, ‘পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল খালেক। ৪০ শতক জমিই ছিল তাদের একমাত্র সহায়-সম্বল। তার মৃত্যুতে পরিবারটি এখন সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছে।’ এ বিষয়ে তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ ফারুক বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় ৯ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। মহাসড়ক থেকে জনতাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।’

সম্পর্কিত

শতবর্ষেও আব্দুর রহিমকে পরতে হয় না চশমা, নড়বড়ে হয়নি দাঁত

সাপের ছোবল খেয়ে সাপসহ হাসপাতালে নারী

মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে যুবককে ‘পিটিয়ে হত্যা’

রমেকে ক্যানসারের ২৬৭ রোগীর মধ্যে ১০২ জনের স্তন ক্যানসার

রংপুরে দুই ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার এবং একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা

পারিবারিক কলহ: শরীরে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়া সেই যুবকের মৃত্যু

পুলিশ ‘ম্যানেজ’, নেতার প্রশ্রয়ে বালুখেকো চক্র

পুরো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে: নাহিদ

বেরোবি কেন্দ্রীয় ও হল সংসদে অনুমোদন হয়েছে যেসব পদ

রংপুরে হত্যা মামলার প্রধান আসামি কক্সবাজারে গ্ৰেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা