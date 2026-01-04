নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ট্রাক্টরের ফলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যুবকের মৃত্যু

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ট্রাক্টরের ফলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে লিমন মিয়া (২০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) বেলা ১টার দিকে উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের পানিয়ালপুকুর খোলাহাটি গ্রামের মুক্তা হিমাগারের পেছনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। লিমন ওই গ্রামের হানিফুল মিয়ার ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, লিমন দুপুরে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করার সময় ফলার ওপর পাখি শিকারের জন্য উঠেছিলেন। এ সময় চলন্ত ট্রাক্টর থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে ফলায় আটকে যান তিনি। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, থানায় অভিযোগ করলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।