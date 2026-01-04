হোম > সারা দেশ > রংপুর

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ট্রাক্টরের ফলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যুবকের মৃত্যু

কিশোরগঞ্জে (নীলফামারী) প্রতিনিধি

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ট্রাক্টরের লাঙলে পিষ্ট হয়ে আজ দুপুরে এক যুবকের মৃত্যু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ট্রাক্টরের ফলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে লিমন মিয়া (২০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) বেলা ১টার দিকে উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের পানিয়ালপুকুর খোলাহাটি গ্রামের মুক্তা হিমাগারের পেছনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। লিমন ওই গ্রামের হানিফুল মিয়ার ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, লিমন দুপুরে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করার সময় ফলার ওপর পাখি শিকারের জন্য উঠেছিলেন। এ সময় চলন্ত ট্রাক্টর থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে ফলায় আটকে যান তিনি। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, থানায় অভিযোগ করলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পর্কিত

গাইবান্ধা-১: প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জামায়াত নেতা মাজেদ

জামাতার প্রাইভেট কারের নিচে পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল শ্বশুরের

রংপুরে জি এম কাদের-আখতারের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

১২ মামলার আসামি জি এম কাদের, বেড়েছে নগদ অর্থ ও সম্পদ

যাচাই-বাছাইয়ে জাপা প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

সারজিসের নগদ টাকা আছে ৩ লাখ ১১ হাজার, পেশায় ব্যবসায়ী

পীরগঞ্জে তাল, খেজুরসহ বিভিন্ন গাছের মাথা কেটে দিলেন পল্লী বিদ্যুতের কর্মীরা

কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন করতে দেব না, এটা আমাদের অঙ্গীকার: মির্জা ফখরুল

তীব্র শীতে কাঁপছে মানুষ গুদামে তালাবদ্ধ কম্বল

ভূরুঙ্গামারীতে বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, যুবক নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা