হোম > সারা দেশ > রাঙ্গামাটি

লাখো পুণ্যার্থীর সাধুবাদে শেষ হলো রাজবন বিহারের কঠিন চীবর দানোৎসব

রাঙামাটি প্রতিনিধি 

রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবিরের কাছে চীবর তুলে দেন রাঙামাটির সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার। ছবি: আজকের পত্রিকা

ধর্মীয় আচার ও ভিক্ষু সংঘকে চীবরদানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে রাঙামাটি রাজবন বিহারের কঠিন চীবর দানোৎসব। আজ শুক্রবার বিকালে রাঙামাটি রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবিরের কাছে চীবর তুলে দেন রাঙামাটির সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার। এ সময় লাখো পুণ্যার্থীর সাধুবাদে মুখরিত হয় রাজবন বিহার ও তার আশপাশের অঞ্চল।

এর আগে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন পুণ্যার্থীরা। পঞ্চশীল প্রার্থণা করেন রাজবন বিহারের উপাসক-উপাসিকা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অমিয় খীসা। পঞ্চশীল প্রদান করেন রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির। পঞ্চশীল গ্রহণের পর সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান, বুদ্ধমূর্তি দানসহ নানা দানকার্য সম্পাদন হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটির জেলা প্রশাসক হাবিব উল্লাহ, কেন্দ্রীয় বিএনপির সহধর্মবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান। পুণ্যার্থীদের দেশনা প্রদান করে সিনিয়র ভিক্ষু সংঘ।

প্রসঙ্গত, গৌতম বুদ্ধের সময়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা তৈরির পর তা থেকে কোমর তাঁতের মাধ্যমে চীবর তৈরি করে বুদ্ধ ও শিষ্য সংঘকে দান করেন বিশাখা নামের এক উপাসিকা। সে রীতি অনুসরণ করে ১৯৭২ সাল থেকে চীবরদান করছেন পাহাড়ের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার পঞ্চশীল গ্রহণ ও সূত্র শ্রবণ শেষে চরকায় সুতা কেটে ২৪ ঘণ্টার বেইন বুনন কাজের উদ্বোধন করেন নারী উদ্যোক্তা মঞ্জুলিকা চাকমা। এ বছর ৪৯তম কঠিন চীবরদানে ২০০টি বেইনে প্রায় ১ হাজারের বেশি নারী বেইনকর্মী বেইন তৈরি করেন। এটি দেখতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নানা প্রান্ত ছাড়াও দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পুণ্যার্থী জড়ো হন রাঙামাটিতে।

সম্পর্কিত

রাজবন বিহারে দুই দিনব্যাপী কঠিন চীবর দান উৎসব শুরু

রাঙামাটিতে রাজবন বিহারের প্যাগোডার কাজ পরিদর্শনে দুই থাই প্রকৌশলী

৮৬ দিন পর ভেসে উঠল রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু

টিকটকে প্রেম, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে রাঙামাটিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

চাঁদাবাজির মামলায় ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমার ৮ বছরের কারাদণ্ড

রাঙামাটি সদর থেকে বিকেএসপি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন

কাপ্তাই হ্রদে নৌকাডুবি: যৌথ অভিযানে শিশুসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

কাপ্তাই লেকে নৌকাডুবি: নারীর মরদেহ উদ্ধার, নিখোঁজ দুই শিশু

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে ৮ ফুট লম্বা অজগর সাপ অবমুক্ত

১১ দিন পর বন্ধ হলো কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৬ জলকপাট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা