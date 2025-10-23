৮৬ দিন পর ভেসে উঠল রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু

দীর্ঘ ৮৬ দিন পানিতে ডুবে থাকার পর ভেসে উঠেছে রাঙামাটির পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ ঝুলন্ত সেতু। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সেতুর পাটাতন থেকে পানি নেমে যায়। সেতুটি আগামীকাল শুক্রবার থেকে পর্যটকদের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভারী বর্ষণে কাপ্তাই হ্রদের পানির উচ্চতা অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে গত ২৯ জুলাই ঝুলন্ত সেতুটি ডুবে যায়। অবশেষে হ্রদের পানির উচ্চতা কমে যাওয়ায় সেতুটি আজ সকাল ৯টার থেকে জেগে ওঠে। তবে দীর্ঘ দিন পানির নিচে ডুবে থাকায় সেতুর পাটাতনের সংস্কারের কাজ চলছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পর রং করা হবে সেতুর বিভিন্ন অংশে। আগামীকাল থেকে পর্যটকদের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। তবে এবারে সেতুর প্রবেশের টিকিটের মূল্য বাড়ানোর চিন্তা করছে পর্যটন কর্তৃপক্ষ। ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকায় টিকিট বিক্রির পরিকল্পনা করছে পর্যটন কর্তৃপক্ষ।
রাঙামাটি সরকারি হলিডে পর্যটন কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপক আলোক বিকাশ চাকমা জানান, কাপ্তাই হ্রদের পানির উচ্চতা কমে যাওয়ায় আজ সকাল ৯টা থেকে সেতুটি জেগে উঠেছে। প্রায় তিন মাস ধরে ডুবে থাকায় ঝুলন্ত সেতুর অনেক পাটাতন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই সেতুর কোন অংশে ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে, সেগুলো সংস্কার শেষে শুক্রবার সকাল থেকে পর্যটকদের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।