হোম > সারা দেশ > রাঙ্গামাটি

রাঙামাটিতে রাজবন বিহারের প্যাগোডার কাজ পরিদর্শনে দুই থাই প্রকৌশলী

রাঙামাটি প্রতিনিধি 

রাঙামাটির রাজবন বিহারে থাই প্রকৌশলী। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির রাজবন বিহারে নির্মাণাধীন সবচেয়ে বড় প্যাগোডার কাজের অগ্রগতি দেখতে এসেছেন থাইল্যান্ডের স্থাপত্য শিল্পী ড. সুচাই সিরিরাভেকুল এবং প্রকৌশলী চাইয়াত সাতরাকুম। প্যাগোডার কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে আজ রোববার রাজবন বিহারের আবাসিক ভিক্ষুসংঘ এবং রাজবন বিহারের উপাসক উপাসিকা পরিষদের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।

আজ সকালে রাজবন বিহার কর্তৃপক্ষ থাইল্যান্ড প্রতিনিধিদলকে সংবর্ধনা দেয় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

রাঙামাটির রাজবন বিহারে থাই প্রকৌশলী। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুণ্যার্থীদের দানের টাকায় ২০১৪ সালে রাঙামাটির রাজবন বিহারের পশ্চিম পাশে মাঠে শুরু হয় প্যাগোডার নির্মাণকাজ। রাজবন বিহার কর্তৃপক্ষ জানায়, নির্মাণকাজ শেষ হলে বাংলাদেশে এটি হবে সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ প্যাগোডা। রাজবন বিহার এই প্যাগোডার নাম দিয়েছে রাজবন বিহার বিশ্বশান্তি প্যাগোডা।

সম্পর্কিত

৮৬ দিন পর ভেসে উঠল রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু

টিকটকে প্রেম, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে রাঙামাটিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

চাঁদাবাজির মামলায় ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমার ৮ বছরের কারাদণ্ড

রাঙামাটি সদর থেকে বিকেএসপি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন

কাপ্তাই হ্রদে নৌকাডুবি: যৌথ অভিযানে শিশুসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

কাপ্তাই লেকে নৌকাডুবি: নারীর মরদেহ উদ্ধার, নিখোঁজ দুই শিশু

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে ৮ ফুট লম্বা অজগর সাপ অবমুক্ত

১১ দিন পর বন্ধ হলো কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৬ জলকপাট

রাঙামাটি জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

কর্ণফুলীতে প্রবল স্রোত, চন্দ্রঘোনা-রাইখালী ফেরি চলাচল বন্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা