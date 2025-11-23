হোম > সারা দেশ > রাঙ্গামাটি

ঋণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে লংগদু কৃষি ব্যাংকে দুদকের অভিযান

রাঙামাটি প্রতিনিধি 

আজ সকাল দশটায় রাঙামাটির লংগদু কৃষি ব্যাংকে অভিযান পরিচালনা করে দুদক। ছবি: আজকের পত্রিকা

কৃষকদের নামে ব্যাংক থেকে ঋণ তুলে জালিয়াতি ও ঋণ বিতরণে নানা অনিয়মের অভিযোগে রাঙামাটির লংগদু কৃষি ব্যাংকে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (২৩ নভেম্বর) সকাল ১০টায় রাঙামাটি, দুদকের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি এই অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন রাঙামাটি দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ফরহাদ হোসেন।

দুদকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রাথমিকভাবে ৭ কোটি টাকার বেশি অর্থ কেলেঙ্কারির তথ্য মিলেছে। কৃষকদের নামে ভুয়া লোন ও প্রণোদনা বিতরণের নামে অর্থ হাতিয়েছে দালাল চক্র। যেসব অনিয়ম ও অভিযোগ পাওয়া গেছে, তার বিরুদ্ধে দ্রুত সময়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়।

অভিযোগে বলা হয়েছে, আটারকছড়া ইউনিয়নের শতাধিক কৃষকের কাছে কৃষি প্রণোদনার কথা বলে জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও ছবি সংগ্রহ করা হয়। পরে তাঁদের নামে ৩৫-৪০ হাজার টাকা করে ঋণ উত্তোলন করা হলেও কৃষকদের দেওয়া হয় মাত্র ২ হাজার টাকা করে। অবশিষ্ট টাকা আত্মসাৎ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা গা ঢাকা দেন। বর্তমানে এসব ঋণের পরিমাণ প্রায় কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে।

